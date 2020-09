Verkoop van Mercedes-team zorgt voor vertraging nieuw contract Lewis Hamilton

Het nieuwe contract tussen Mercedes en Lewis Hamilton is nog altijd niet getekend. Het Duitse team en de Britse coureur hebben al vaker aangegeven graag met elkaar door te willen maar tot een overeenkomst kwam het officieel nog niet, in tegenstelling tot teamgenoot Bottas die wel voor één seizoen bijtekende.

Geruchten over verkoop Mercedes

Het verbaast voormalig F1-coureur Ralf Schumacher niet dat de contractonderhandelingen van Lewis Hamilton met Mercedes zo lang duren. Schumacher reageert op de geruchten en ziet dit als een duidelijk indicatie waarom het zo lang duurt: "Er gaat een gerucht dat Mercedes zijn team tegen het einde van volgend jaar wil verkopen, en die onzekerheid heeft gevolgen. Het legt dergelijke toekomstige beslissingen lam."

"We moeten niet vergeten dat Lewis een belangrijke persoonlijkheid is, zeker een erg dure en hij zal ook een contract willen dat langer is dan een jaar. De onzekerheid die over het team hangt, is zeker een goede reden waarom de onderhandelingen tussen hem en het team zo lang duren."

Record Michael Schumacher

Dit weekend in Rusland wordt Hamilton het hele weekend gevolgd door het filmteam van Netflix. Hamilton kan zijn 91e overwinning in de Formule 1 scoren en het recordaantal overwinningen van Michael Schumacher evenaren.

Ralf Schumacher wordt er vaak naar gevraagd en geeft zijn mening tegen Sky Duitsland: "Mensen blijven me vragen of Lewis Hamilton de beste coureur aller tijden is nu hij veel records van mijn broer heeft gebroken. Mijn mening is dat hij absoluut de beste van zijn tijd is. Net zoals Michael dat was."

"Hem vergelijken met mijn broer is moeilijk omdat veel factoren een rol spelen. Lewis heeft naast zijn briljante talent ook een megapakket. Dat was voor Michael niet altijd zo. Maar wat Lewis ermee doet, is nog steeds geweldig. Het moet gezegd worden dat hij verreweg de beste coureur in het veld is."

Hoewel Hamilton vrijwel zeker ook Michael's recordaantal van zeven titels in 2020 zal evenaren, moet hij nog een nieuw contract voor 2021 tekenen. "Wat biedt de toekomst voor hem en Mercedes?" vraagt ​​Schumacher zich af.