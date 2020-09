'Hamilton wil salarisverhoging van 5 miljoen'

Het contract tussen Lewis Hamilton en Mercedes is voor 2021 nog altijd niet rond. Teambaas Toto Wolff heeft herhaaldelijk geroepen niet in paniek te raken en te verwachten dat de deal tussen de Brit en de Duitse autofabrikant vernieuwd wordt maar dat de gesprekken nog niet zijn begonnen.

Silly Season

Terwijl het silly season doorgaat, valt het op dat de meest begeerde plek op de grid - die bezet door de zesvoudig wereldkampioen - officieel open is voor 2021.

Duidelijk is wel dat Mercedes graag wil dat Hamilton blijft. Toto Wolff: "Misschien komt de tijd snel dat we echt moeten praten, maar we hebben allebei helemaal geen stress en maken ons er ook niet druk over, ook al klinkt dat vreemd in de oren."

JJ Lehto, een voormalig Benetton-teamgenoot van Michael Schumacher, zegt dat hij geruchten heeft gehoord dat Hamilton gewoon aandringt op meer salaris. Tegenover de krant Iltalehti zei Lehto: "Hamilton vraagt om 5 miljoen meer dan hij dit jaar krijgt. Hij speelt dat spel momenteel."

"Zijn zevende kampioenschap komt eraan, dus wie gaat Mercedes anders nemen? Hamilton is ook zo verbonden met Mercedes. Hij is de superster die alle records breekt."

Grootverdiener

Lewis Hamilton is op dit moment al de best betaalde coureur van het veld met een salaris rond de 44 miljoen euro per jaar. Zijn inzet is om rond de 50 miljoen per jaar uit te komen voor 2021.