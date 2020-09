Jacques Villeneuve: "Ook met nieuwe regels in 2022 blijft Mercedes dominant"

Als de motorregels van F1 niet drastisch veranderen, zal Mercedes tot ver in de toekomst blijven domineren. Dat is de mening van de wereldkampioen Jacques Villeneuve uit 1997, die denkt dat zelfs de radicaal andere regels voor 2022 de dominantie van Mercedes niet zullen stoppen.

In gesprek met de Italiaanse krant La Stampa zegt Villeneuve: "Zolang de Formule 1 bij de hybride formule blijft, zal het voor de anderen bijna onmogelijk zijn om dicht bij Mercedes te komen. De wijzigingen in de regels zijn er niet om Mercedes te laten domineren, en ze geven de ontwerpers weinig vrijheid. Iedereen die momenteel vooraan in het veld staat, blijft daar onder de nieuwe regels."

Nieuwe motoren in 2026

Volgens het Duitse Auto Motor und Sport wil de FIA ​​de motorformule pas in 2026 drastisch veranderen, ondanks het feit dat Nikolas Tombazis, de technische baas van het bestuursorgaan, toegeeft dat de huidige 'power unit'-voorschriften de motoren moeilijk te controleren maken.

"Helaas is het niet meer zo eenvoudig als in de V8-dagen. Het probleem met deze motoren is dat de hardware volkomen legaal kan zijn, maar het is nog steeds mogelijk om ze illegaal te gebruiken."

Een voorbeeld hiervan is de legaliteitssaga van Ferrari in 2019, die ertoe heeft geleid dat de motoren die door Ferrari zijn gebouwd, dit jaar de minst krachtigste van het veld zijn.

"We denken al na over de motorregels voor 2026, waar we weer een grote stap willen zetten in de richting van groene technologie en duurzaamheid. We willen ook het monitoringproces vereenvoudigen om ons leven gemakkelijker te maken."