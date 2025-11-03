Liam Lawson raakte tijdens de Grand Prix van Mexico betrokken bij een opmerkelijk incident. Hij werd geconfronteerd met een aantal marshalls die over de baan liepen, en kon een tragisch incident net aan voorkomen. Volgens oud-coureurs Jacques Villeneuve en Martin Brundle is dat iets wat vandaag de dag echt niet meer kan.

De voormalig Formule 1-coureurs hebben kritiek geleverd op de FIA. Racing Bulls-coureur Liam Lawson schrok namelijk enorm van de marshalls op de baan. Na de race stelde hij zelfs dat hij ze had kunnen doden.

Iets van een andere periode

Jacques Villeneuve heeft geen goed woordje over voor de FIA, zo laat hij weten in podcast 'The F1 Show': "Dat is iets uit de jaren zestig, zeventig, tachtig. Dat hoort in 2025 gewoon niet meer te gebeuren. Bij dubbel geel moet je vertragen, maar niemand doet dat echt. Iedereen laat even het gas los, verliest duizendsten van een seconde, en dat is zogenaamd genoeg. Dat is het niet."

"Normaal weten ze waar de auto’s zich bevinden, maar één pitstop kan al de timing verstoren. Dan klopt de inschatting niet meer. Je moet er gewoon niet zijn, punt", zo bekritiseert Villeneuve. "Stel je voor dat een marshall struikelt of zich omdraait omdat hij schrikt. Dat is vragen om problemen. Dergelijke situaties zouden niet meer moeten voorkomen.

Het is al eerder misgegaan

Martin Brundle laat weten dat hij al eerder een ongeluk heeft gehad met een marshall. De Brit reed van 1984 tot en met 1996 in de Formule 1. "Ik heb ooit in Suzuka in de regen een marshall geraakt en zijn benen gebroken. Ik kon er niets aan doen, want ik had last van aquaplaning. Maar het gevoel dat je iemands leven hebt beschadigd, blijft je voor altijd achtervolgen. En daarom is het onacceptabel dat marshalls vandaag de dag nog steeds dat risico lopen."

Brundle laat weten dat een ongeluk in een klein hoekje zit en dat dit soort dingen dus vragen om onnodige problemen. "Ik reed ooit een touringcarrace in Italië en zag iets op de baan liggen. Dat bleek een marshall te zijn die geraakt was. Sindsdien weet ik: dat mag nooit meer gebeuren. En nu zie ik in 2025 mensen weer over de baan rennen terwijl er auto’s aankomen. Dat is gewoon bizar."