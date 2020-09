F1-teams willen terug naar normaal en geen triple header races

Triple header Formule 1-races zijn onhoudbaar voor de toekomst van de sport. Dat beweert Racing Point-baas Otmar Szafnauer, na een ongekende reeks van negen Grand Prix in 2020 sinds begin juli, met slechts drie weekenden waarin geen F1-race werd gehouden.

In gesprek met Speed Week zei Szafnauer: "Iedereen weet waarom we dat dit seizoen moeten doen. Maar als we onze mensen zouden vertellen dat dit ook de toekomst was, denk ik dat de monteurs wegrennen. Deze opeenvolging van drie races in drie weken is onhoudbaar."

Ook McLaren wil terug naar normaal

McLaren-baas Andreas Seidl is het daarmee eens: "Ik ben blij dat de komende weken iets normaler zullen zijn. Deze periode van negen races in 11 weken is intenser dan ooit tevoren. Mensen worden helemaal leeggezogen."

Het wordt echter mogelijk geacht dat, nu Liberty Media de kalender wil uitbreiden naar 25 races in de toekomst, 'triple headers' een permanent kenmerk zouden kunnen worden.

Seidl voegde eraan toe: "Het moet voor het Formule 1-management duidelijk zijn dat we dit jaar een heel speciale situatie hebben, waarin buitengewone omstandigheden het nemen van buitengewone maatregelen vereisen. Maar het moet voor iedereen duidelijk zijn dat drie races op rij niet de norm mogen worden."