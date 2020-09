Red Bull-teambaas: "We werken aan nieuwe projecten"

Christian Horner heeft onthuld dat Red Bull-personeel dat wordt getroffen door het inkomende budgetlimiet van F1, al in de rij staat voor nieuwe projecten. Omdat de grotere constructeurs worden gedwongen om de kosten te verlagen tot maximaal 150 miljoen euro in 2021, moeten sommige werknemers worden teruggetrokken naar andere delen van de respectieve bedrijven.

Omdat Red Bull zo'n breed bedrijf is, is het betrokken bij verschillende activiteiten in verschillende bedrijfstakken en sporten die het mogelijk maken om personeel waar nodig te herplaatsen. Red Bull Racing heeft ook geprofiteerd van het verzoek van Ferrari om een ​​‘zachte landing’ aan te bieden in de vorm van een periode van zes maanden, van januari tot juni 2021, zodat het personeel opnieuw wordt herplaatst.

Ferrari tegemoet komen

Red Bull-teambaas Horner legde uit dat het proces al vorm aan het krijgen is. Horner: "Ik denk dat het mechanisme in de eerste plaats was om Ferrari tegemoet te komen, in het bijzonder met hun arbeidswetten. Maar ik denk dat wat we zien, aangezien we onvermijdelijk dieper ingaan op dit reglement, is dat ze natuurlijk een veel groter effect hebben op de top drie teams dan op de teams die al onder de budgetlimiet opereren."

"Wat voor ons een uitdaging was, is om te kijken naar projecten die binnenkort worden aangekondigd en die we hebben verkregen met externe klanten, waarbij we verschillend werk en verschillende werkstromen in verschillende categorieën zullen aannemen."

Project Valkyrie

"We hebben de Aston Martin Valkyrie-auto de afgelopen vier jaar duidelijk ontworpen en we kijken naar andere opties waarbij we de vaardigheden en het talent dat we in de Formule 1 hebben verworven, kunnen gebruiken voor andere projecten. Het is duidelijk dat die regels een fundamentele impact hebben op de teams en natuurlijk biedt dat kussen als het ware voor 2021 een zachte landing, vooral voor Ferrari die er zo hard voor heeft gestreden."

Uitleg zachte landing

Mattia Binotto van Ferrari legt uit waarom de Italiaanse fabrikant om de ‘zachte landing’ heeft gevraagd. Binotto: "Bij de bespreking van de verlaging van het budgetplafond hebben we ons uitgesproken over het feit dat het nieuwe aantal, het nieuwe budgetplafond, veel reductie zou hebben betekend in termen van teamorganisaties en leden."

"We voelen heel sterk dat we een sociale verantwoordelijkheid hebben en vonden dat het op de een of andere manier een verkeerde stap was richting de werknemers van F1-teams, omdat het in zo'n periode tijdens een pandemie zoals corona, mogelijk hun baan kwijt zouden raken."

"Waar we om hebben gevraagd was een zachte landing. Het zijn wijzelf geweest om het te vragen en het te verkrijgen - een mechanisme waarbij we als bedrijf tijd krijgen om mensen te verplaatsen naar andere banen binnen ons bedrijf. Dat gaf ons gewoon zes maanden de tijd - ik moet eerlijk zijn, we vroegen om wat meer, maar dat was het compromis. We hebben vanaf het einde van het jaar zes maanden de tijd om mensen een andere baan te geven."