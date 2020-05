Teams akkoord over budgetlimiet en windtunnel-handicap

De Formule 1-teams hebben bij een stemming een akkoord bereikt over een aantal kostenbesparende maatregelen en ingrepen om het veld dichter bij elkaar te brengen. De meest in het oog springende veranderingen zijn de verlaging van het budgetlimiet naar 145 miljoen dollar en de invoering van een windtunnel-handicap systeem. De internationale autosportbond FIA moet de wijzigingen nog wel officieel bekrachtigen, maar dat is een formaliteit.

Om te beginnen met het budgetlimiet; het plafond ligt in 2021 op 145 miljoen dollar in plaats van 175 miljoen dollar, zo hebben de teams afgesproken. In de jaren daarna gaat de limiet verder omlaag, naar 140 miljoen dollar voor 2022 en naar 135 miljoen dollar voor de periode 2023 tot en met 2025. De ingrijpende technische reglementswijzigingen zijn uitgesteld tot 2022 en de teams zullen zowel in 2020 als in 2021 met de huidige bolides rijden.

Windtunnel-handicap

Dan verder met het windtunnel-handicap systeem, bedoeld om de teams aan de achterkant van de grid meer gelegenheid te bieden om aan te haken bij de voorhoede. Er komt een vastgesteld quotum voor de tijd die teams in de windtunnel en aan het analyseren van data mogen spenderen. Het team dat dit jaar de constructeurstitel verovert, mag volgend jaar 90 procent van dat quotum besteden in de windtunnel. Daarbij is rekening gehouden met de ontwikkeling van een compleet nieuwe auto voor 2022.

De eindstand van het constructeurskampioenschap van dit jaar is verder bepalend voor hoeveel tijd teams volgend jaar in de windtunnel mogen doorbrengen. Na de nummer één loopt het per positie met 2,5 procent op, waardoor de nummer laatst 112,5 procent van het quotom mag spenderen in de windtunnel. Vanaf 2022 veranderen die percentages; de kampioen krijgt dan nog maar 70 procent en het loopt vervolgens met stapjes van 5 procent op naar 115 procent voor de hekkensluiter.