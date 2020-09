Daniel Ricciardo fan van F3-coureur Oscar Piastri

De Australische racer Oscar Piastri kroonde zichzelf vorig weekend tot F3-kampioen in Mugello en trok de aandacht van landgenoot Daniel Ricciardo. De strijd om de titel van 2020 ging helemaal door tot de laatste F3-race van het seizoen, en met Logan Sargeant die vroeg in race 2 crashte, was het toen een regelrecht gevecht tussen de 19-jarige Piastri en de net 17-jarige Théo Pourchaire.

Uiteindelijk bracht een serie van vier opeenvolgende podiums in de laatste races van het seizoen Pourchaire alsnog in de strijd om de titel, maar de zevende plaats voor Piastri in de tweede race in Mugello was genoeg om hem de titel met drie punten te zien pakken.

Ricciardo voorziet mooie toekomst

Piastri wordt begeleidt door voormalig F1-coureur Mark Webber en maakt ook deel uit van het Renault Young Driver-program, het team waarvan Ricciardo aan het einde van dit seizoen vertrekt. De Australier houdt zijn landgenoot, die hij eerder dit jaar voor het eerst in de fabriek van Renault ontmoette, nauwlettend in de gaten en ziet een mooie toekomst voor de jonge coureur.

Ricciardo zei tegenover motorsport.com: "Ik heb Oscar alleen buiten het seizoen ontmoet. We waren allebei samen in Enstone, dus ik ontmoette hem. Als persoon lijkt hij een brave jongen, in zijn hoofd heeft hij het op orde dus hij heeft niet veel sturing nodig. Ik denk dat hij vrij relaxt is."

"Op het circuit was ik dit jaar zeker onder de indruk van zijn race-instelling. In Monza maakte hij een aantal goed getimede bewegingen en leek hij mij niet al te zenuwachtig. Ik denk dat hij zelfs na de kwalificatie in Mugello, wat een ramp was voor zijn doen, koel bleef in de race en het niet uit zijn handen liet glippen. Ik denk dat hij relatief goed met de druk is omgegaan, en hij is nog jong, dus verwacht ook niet dat hij nog perfect zal zijn. Maar ik ben echt heel blij voor hem."

"Het is gaaf om wat Aussies daarbinnen te zien. Er waren er dit jaar een aantal in de F3, ik denk dat een stuk of vier. Zo geweldig dat je zou kunnen winnen. Ik weet dat Mark Webber een beetje voor Oscar heeft gezorgd, en hij zal hem zeker wat begeleiding geven. Je kunt dus zien dat het zijn vruchten afwerpt. Dus ik ben erg blij voor Oscar, ik ben een beetje fan van hem!"