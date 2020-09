McLaren werkt niet mee aan vroegtijdig vertrek van Sainz naar Ferrari

In 2021 maakt Carlos Sainz zijn toptransfer. McLaren ziet Carlos Sainz naar Ferrari vertrekken en Daniel Ricciardo van Renault zal zijn plaats innemen. Omdat verschillende coureurs al een beslissing hebben genomen over hun plaats voor volgend jaar, komt er tijdens het seizoen speculatie naar boven dat de transfers mogelijk al eerder kunnen plaatsvinden, en wel tijdens dit lopende seizoen.

In het geval van McLaren ziet CEO Zak Brown hier niets in, hij wil graag doorgaan met de huidige line-up tot eind dit jaar. Mocht een coureur eerder een overstap maken, dan is het goed om aan de nieuwe omgeving te wennen. Elk team is tenslotte anders en als dat vlak voor de start van het seizoen gebeurt, kan dat enige impact hebben op de prestaties. Elk proces kost tijd, ook het wennen. Als Ferrari zich bijvoorbeeld nu meldt om Sainz nu over te nemen, zal McLaren daar niet akkoord mee gaan.

De Amerikaanse zakenman zegt in gesprek met motorsport.com: "We zijn blij met onze coureurs voor dit jaar en we zijn blij met de opstelling die de andere teams hebben. Ik denk dat we twee coureurs hebben die het goed doen waar andere teams worstelen met een interne problemen."

Die situatie van de andere teams is vervelend, maar dat interesseert McLaren niet. Brown: "Ik wil doorgaan met de saamhorigheid die we nu hebben. Als we overwegen dat te veranderen, zou dat in het voordeel van andere teams kunnen werken."