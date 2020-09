Ferrari is hopeloos en zoekt nog altijd naar oplossingen

Mattia Binotto zegt dat Ferrari een fundamenteel probleem aan de SF1000 nog moet oplossen. De wagen van Ferrari is dit naar totaal niet competitief en het maakt de Italianen hopeloos over de oplossing. Tot dusverre was het verhaal dat Ferrari's worstelingen voornamelijk te wijten zijn aan de saga van 2019 over de legaliteit van de motor, waardoor het beroemde team duidelijk te weinig macht heeft.

Coureurs weten het niet

Maar de coureurs houden vol dat ze niet zeker weten wat er nog meer mis is met de auto. Sebastian Vettel zei na de race in Mugello: "We zijn niet snel genoeg. Waarom? Dat is een goede vraag. Duidelijk is dat er meer dan één reden is."

Charles Leclerc had weliswaar een iets beter tempo tijdens de eerste face van de race in Mugello en reed zelfs als derde, maar hij eindigde slechts op de achtste plaats. Leclerc zegt dat Ferrari nog altijd zoekende is: "We moeten begrijpen wat er mis is met deze auto."

Zelfs hun teambaas Mattia Binotto geeft toe dat de omvang van de problemen van Ferrari nog niet duidelijk zijn. De Italiaanse teambaas is zoekende: "Op dit moment is er geen verklaring. Het is duidelijk dat we met degradatie van de banden te maken hadden en ik denk dat dit komt door de grote moeilijkheid van ons project. We komen hier niet snel uit en dat maakt het erg moeilijk voor ons."

Binotto vertelde Sky Italië dat zelfs upgrades bij de volgende race in Rusland niet genoeg zullen zijn om impact te hebben. "We zullen de volgende race wat kleine updates hebben, maar het maakt niet uit. We zijn ook thuis hard aan het werk om de basis van de wagen te corrigeren, vooral voor de auto voor volgend jaar."

"Onze tegenstanders bevinden zich in een andere situatie dan wij, aangezien ze sinds het begin van het seizoen upgrades hebben doorgevoerd. Ons probleem is de basis van onze wagen en we hebben meer tijd nodig dan alleen kleine ontwikkelingen", voegde Binotto eraan toe.