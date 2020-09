Zonder fabrieksmotor kan Max Verstappen vertrekken bij Red Bull

Red Bull Racing moet Max Verstappen voorzien van een competitieve motor om hem na 2021 voor het team te behouden. Dat is de verrassende bekentenis van Helmut Marko, ook al maakte het team aan het begin van dit jaar bekend dat het een deal had getekend met de Nederlandse coureur tot en met 2023.

Verstappen pessimistisch

Na de dubbele uitvalbeurt door problemen met de Honda-motor op zowel Monza als Mugello, verborg Verstappen niet dat zijn eerdere optimistische en geduldige houding misschien aan het veranderen was. Tegenover Ziggo zei de Nederlander: "Hopelijk zijn we volgend jaar dichter bij Mercedes. Ik denk niet dat we kunnen winnen. Vanwege het coronavirus kunnen we niet veel wijzigingen aan de auto aanbrengen, dus ik hoop dat de reglementen voor het seizoen 2022 een nieuw begin zullen zijn."

"Maar als we zo ver weg zijn zoals nu, zal dit niet gebeuren. We willen nog steeds elk weekend winnen, maar dit kampioenschap is voorbij. Zoals de afgelopen races is onaanvaardbaar."

Red Bull-adviseur Helmut Marko zegt dat Honda vooruitgang heeft geboekt maar dat Mercedes nog altijd beter presteert dan de Japanse fabrikant: "Honda heeft vooruitgang geboekt, maar Mercedes is nog steeds superieur op het gebied van de batterijen."

"We moeten nu verbeteren. Honda heeft een aantal engineers vervangen, dus misschien ontstonden daarom de onverwachte problemen."

Komende maand beslissing

Momenteel heeft Honda zich alleen aan de Formule 1 verbonden voor het seizoen 2021, en sommigen denken dat de Japanse motorfabrikant zich terug zal trekken.

"De beslissing zou begin oktober genomen moeten worden", gaf Marko toe.

Als Honda toch vertrekt, kan dat leiden tot een exit-clausule in het contract van Verstappen, waarvan wordt gedacht dat het een fabrieksmotor garandeert. Marko laat een tipje van de sluier los: "Eigenlijk heeft Max een vast contract voor 2021. We zijn ons er terdege van bewust dat we hem een ​​competitieve motor moeten bieden."

Opties Red Bull

De opties die Red Bull heeft zijn minimaal. Er werd al gespeculeerd over een terugkeer naar Renault, aangezien de Franse fabrikant vanaf 2021 alleen nog haar eigen team voorziet van motor. Hoewel het huwelijk tussen Renault en Red Bull op een vervelende manier eindigde, kende beide kampen ook vele successen met elkaar.

Het lijkt niet aannemelijk dat Mercedes motor wil leveren, tenzij de Duitse fabrikant zich alsnog terugtrekt uit de Formule 1 als constructeur en doorgaat als motorleverancier.