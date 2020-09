Sebastian Vettel: "F1 is mislukt als het reverse grid-races gaat houden"

De discussie over reversed grids laait de laatste dagen weer op. Dit komt met name door de bijzondere overwinning van Pierre Gasly in Monza, die in zijn AlphaTauri de race won met Carlos Sainz in de McLaren op de tweede plaats en Lance Stroll op de derde plaats in de Racing Point.

Het was een uniek en bijzonder podium, dat totaal onverwacht was en daardoor erg leuk om naar te kijken. Sportief directeur van de F1 Ross Brawn gaf al aan dat de F1 sprintraces op Monza wilde houden, maar dat de teams hierop tegen waren en het dus niet doorging.

Brawn pleit alsnog om de sprintraces later dit jaar te bespreken met alle teams om zo ervoor te zorgen dat in 2022 wel genoeg draagvlak is om de sprintraces te houden.

Vettel wil geen sprintraces

Ferrari-coureur Sebastian Vettel is het daar echter niet mee eens. De 33-jarige coureur gelooft dat het voor kunstmatig racen zorgt en dat zelfs de noodzaak van reverse grid-races aangeeft dat de besluitvormers van de Formule 1 hun werk niet hebben gedaan.

"Als je in die richting duwt, is dat een getuigenis dat je er niet in geslaagd bent om met regels en tools te komen die het veld meer bij elkaar brengen en het racen op het circuit beter maken. Ik bedoel, we hadden nieuwe regels voor de voorvleugel die iedereen een fortuin kostte, maar er is uiteindelijk niet veel veranderd op het gebied van racen."