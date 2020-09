Ross Brawn: "Valtteri Bottas heeft de snelheid maar mist mentaliteit"

Ross Brawn gelooft dat Vallteri Bottas zichzelf zal hebben vervloekt na de Toscaanse Grand Prix van zondag nadat hij een overwinning door zijn vingers had laten glippen in Mugello. Bottas werd met een kleine marge naar de pole position geslagen door Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton, maar slaagde erin om de leiding bij de start van de race te grijpen, waarna de race werd stopgezet door een rode vlag.

Bij de herstart slaagde de Fin er niet in om zijn mannetje te staan ​​tegen Hamilton, die de leiding in de race overnam om daarna tot de finish aan de leiding te blijven en zo de Grand Prix op zijn naam wist te schrijven.

Ondanks zijn beste inspanningen kon Bottas de keizerlijke Brit gewoon niet uitdagen. Brawn schrijft hierover in zijn F1-column: "Valtteri Bottas zal Toscane verlaten in de overtuiging dat hij de overwinningstrofee in zijn bezit zou moeten hebben. De Fin was in een geweldige vorm nadat hij de leiding van Lewis Hamilton had overgenomen."

"Hij liet de overwinning door zijn vingers glippen en hij zal het moeilijk vinden om deze ​​nieuwe nederlaag tegen de regerend wereldkampioen te verwerken."

Mentale strijd

Brawn gelooft dat Bottas deze nederlaag, die hem 55 punten achter Hamilton in het kampioenschap heeft opgeleverd, hem meer vragen dan antwoorden heeft opgeleverd.

"Deze zal pijn doen en hij zal zich afvragen wat moet hij doen om de overhand te krijgen op zijn teamgenoot? Hij is natuurlijk nog steeds in de jacht op kampioenschappen, maar naarmate elke race is gereden nemen zijn kansen af. Het is nu een mentale strijd, want hij heeft de snelheid, maar Lewis is meedogenloos, grijpt elke gelegenheid aan en geeft er zelden een aan zijn tegenstanders."