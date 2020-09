Jan Lammers begrijpt frustraties van Max Verstappen

Max Verstappen heeft twee dramatische races achter de rug waarin hij 0 punten scoorde door twee uitvalbeurten. De Nederlander zei tegen Jack Plooij dat hij het even helemaal gehad heeft en voormalig F1-coureur Jan Lammers kan zich dat voorstellen. De Nederlander viel zondag uit met dezelfde problemen als een week eerder in Monza.

De sportief directeur van de Dutch Grand Prix beaamt dat dit niet acceptabel is in de koningsklasse van de autosport, zeker niet voor een team als Red Bull Racing. Lammers zei op de NOS: "Max was terecht boos. Hij heeft een goede start, maar dan valt hij bijna stil ten opzichte van de anderen."

Frustraties

Het ging van kwaad tot erger, want uiteindelijk wordt Verstappen ook gelanceerd door de coureurs achter hem. "Dat was toeval met Grosjean en Raikkonen aan de buitenkant en in de Gasly sandwich."

Het betekende voor Verstappen de derde uitvalbeurt in negen Grands Prix dit seizoen. "Het is zo frustrerend voor hem. De frustratie barstte los. Het is echt jammer. Hij is een sportman die zo gedreven is. Als je uit je auto stapt en er zit een microfoon recht onder je neus... We weten dat Max roept wat hij denkt."

Onacceptabel

Red Bull Racing en Honda moeten en zullen aan de slag gaan om te voorkomen dat dit probleem zich opnieuw voordoet. "Dit is niet goed, het is niet acceptabel. Ze vinden het zelf ook niet acceptabel. Zo makkelijk dat het mis kan gaan met Max, kan het ook fout gaan met anderen."