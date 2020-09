Lewis Hamilton weer in opspraak - FIA start onderzoek

Lewis Hamilton is opnieuw in opspraak geraakt nadat hij gisteren op het podium een shirt droeg met controversiële tekst. De Brit begon het seizoen al door zijn collega's het mes op de keel te zetten, om ze te verplichten om te knielen voor de races.

Dit keer vroeg hij een shirt met de tekst 'arresteer de politieagenten die Breonna Taylor hebben vermoord'. De Afro-Amerikaanse vrouw werd gedood door kogels van de politie en Hamilton wilde een duidelijk statement maken op het podium in Mugello. De FIA ​​is hier echter niet blij mee. Volgens The Daily Mail is de FIA een onderzoek gestart naar het T-shirt van Hamilton.

F1 is geen politiek podium

Coureurs en teams mogen op het circuit geen politieke uitspraken doen of statements hierover maken. Als de tekst inderdaad als een politiek statement kan worden gezien, krijgt de 35-jarige Brit naar alle waarschijnlijkheid een boete.

Hamilton loopt al voorop in de strijd tegen racisme. De Formule 1 heeft 'Black Lives Matter' omarmd en geeft coureurs ook de mogelijkheid om voor elke Grand Prix de aandacht op het onderwerp te vestigen door te knielen. De zesvoudig wereldkampioen is nu te ver gegaan in zijn drang om de wereld te verbeteren. Bronnen bij de FIA zeggen dat Hamilton 'een brug te ver is gegaan'.

De Britse krant schrijft verder dat enkele collega's Formule 1-coureurs bijzonder ongelukkig zijn met Hamilton's actie, omdat het onderzoek naar de dood van Talyor nog niet is afgerond.