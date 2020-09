Giovinazzi ging volgas bij herstart: "Kevin Magnussen stopte compleet voor mijn neus"

Antonio Giovinazzi gelooft dat het tijd is voor de Formule 1 om wijzigingen aan te brengen in de procedures voor een herstart na een enorme crash, zoals afgelopen weekend in Mugello twee keer het geval was. De Toscaanse Grand Prix begon met chaos na een crash met meerdere auto's in bocht 2, waarbij coureurs als Max Verstappen en de winnaar van de Italiaanse Grand Prix Pierre Gasly werden uitgeschakeld.

Bij de herstart waren Nicholas Latifi, Kevin Magnussen, Carlos Sainz en Antonio Giovinazzi allemaal betrokken bij een enorme crash op het rechte stuk dankzij het accordion-effect van raceleider Valtteri Bottas die het veld aanstuurde.

Gelukkig had Sainz alleen een pijnlijke hand wat betreft de blessures als gevolg van het incident, en Romain Grosjean, die het incident ternauwernood vermeed, noemde deze startcrash en manier van starten van Bottas "het ergste dat ik ooit heb gezien".

Andere startprocedures

Giovinazzi heeft ook de situatie meegewogen en opgeroepen om de procedures bij het opnieuw starten van de race te wijzigen. Tegenover Autosport zegt hij: "Mensen achter mij waren al aan het pushen. Het laatste wat ik zag, was dat Magnussen helemaal voor me stopte. Ik probeerde hem te ontwijken, maar hij was er gewoon en ik ging al volgas. Dus het was gewoon een heel gevaarlijke manoeuvre."

"Ik ben echt gefrustreerd, vooral omdat ik na de eerste ronde 14e was en daarna kon er nog van alles gebeuren. Gewoon echt gevaarlijke dingen. We moeten nadenken wat we hieraan kunnen veranderen."