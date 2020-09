Honda al druk bezig in hun fabriek om probleem Verstappen uit te pluizen

De Honda-medewerkers hebben nog geen weekend. In de fabriek is men volop bezig om de problemen met de krachtbron van Verstappen na te gaan en op te lossen.

Dat vertelt Honda-topman Toyoharu Tanabe. "Het doel is om goed in vorm te zijn de tweede helft van het seizoen."

Na de start kwam Verstappen eerst goed weg en kon hij Lewis Hamilton zelfs inhalen, maar daarna verloor Verstappen vermogen en werd hij van achteren uit de race getikt.

"Natuurlijk zijn we erg blij dat Alex (Albon, red.) zijn eerste podium heeft gepakt, maar het is een enorme teleurstelling dat Max een probleem had met zijn krachtbron."

Hij vervolgt: "Het is vooral teleurstellend, omdat Max al vroeg in het weekend liet zien dat het met de snelheid van de Red Bull wel snor zat hier."

Er wordt na de race direct hard gewerkt in de Honda-fabriek, vertelt Tanabe. "We zijn het probleem al aan het analyseren in de fabriek. We zullen een groot onderzoek uitvoeren om de oorzaak van het probleem op te sporen."

Bij aanvang van het raceweekend zei dezelfde Honda-voorman nog dat de problemen in de krachtbron van Verstappen na Monza waren opgelost.