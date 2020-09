Problemen voor Max Verstappen - kan hij starten in Mugello?

De RB16 van Max Verstappen heeft problemen op weg naar de grid in Mugello. De Toscaanse Grand Prix staat op het punt van beginnen maar elektronische problemen zorgen ervoor dat het er niet goed uit ziet.

De Red Bull-coureur had problemen bij de proefstart toen hij aan het einde van de pits probeerde te starten richting de grid. Vlak hiervoor waren de engineers van Magnetti Marelli al aan het werk omdat er iets mis is in het elektronische systeem bij de RB16.

Max Verstappen zei over de boordradio dat de wagen steeds terug wil naar het stationaire systeem, de anti-stall wil steeds ingrijpen - een probleem wat we dit jaar al eens eerder hebben gehoord. Er wordt op dit moment op de grid hard gewerkt maar het is de vraag of Max Verstappen kan starten, ook al staat hij op de grid.

Zelfde probleem als Monza

Red Bull heeft bevestigt dat het dezelfde problemen zijn als in Monza. Er wordt nu bekeken of de problemen opgelost kunnen worden of dat hij de race kan starten of niet.

Update 14:55 uur

De motor wordt enkele keren gestart terwijl de monteurs en Magnetti Marelli-engineers aan de wagen werken. De motor blijft echter uitvallen zo lijkt het op de onboard-camera.

Update 15:02 uur - Probleem opgelost!

Christian Horner heeft tegen Sky F1 gezegd dat het probleem is opgelost en Max Verstappen kan starten!