Bild: "Sebastian Vettel kan Aston Martin na 1 jaar verlaten"

Sebastian Vettel heeft volgens de krant Bild geen contract getekend met Aston Martin voor de lange termijn. Normaliter tekent Vettel vrijwel altijd 3-jarige deals, maar met Aston Martin zou hij een contract voor 1 of 2 jaar hebben getekend, en kan hij via een ontsnappingsclausule het team na 2021 alweer verlaten.

Hoewel de viervoudige wereldkampioen zeker in 2021 zal racen, stelt zijn nieuwe contract hem dus in staat om na één seizoen alweer over te stappen op een ander team. Mogelijk speculeert hij hiermee ook op een kans bij Mercedes. Vettel zei echter tegen RTL: "Het doel is niet de korte termijn, maar een samenwerking op lange termijn."

30 miljoen minder salaris

Bild zei ook dat de waarde van het huidige contract van de Duitser ongeveer 45 miljoen euro per jaar bij Ferrari is. Bij Aston Martin krijgt hij voor 2021 slechts 15 miljoen euro per seizoen.

De 33-jarige Vettel geeft toe dat hij er lang over nagedacht heeft om gewoon met pensioen te gaan. Tegenover Sky Duitsland zei hij: "'Ja, ik heb erover nagedacht om met pensioen te gaan, eigenlijk heb ik daar heel vaak over nagedacht. Ik heb een gezin waar ik van hou en waar ik graag voor zorg, dus met pensioen gaan was een gedachte - stoppen en iets anders gaan doen."

"Maar ik ben benieuwd wat ik aan een nieuw project kan bijdragen. Zoals ik al zei, ben ik blij dat ik uiteindelijk iets heb gevonden dat een uitdaging biedt, dus ik kijk er naar uit", aldus Vettel.