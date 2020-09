"Vettel had met de Racing Point races gewonnen in 2020"

F1-legende Gerhard Berger zegt dat de bazen van Racing Point de juiste beslissing hebben genomen om Sergio Perez te vervangen door Sebastian Vettel voor 2021 en daarna.

Sterker nog: Hij denkt dat Vettel dit jaar wél races zou hebben gewonnen als hij nu al bij Racing Point zou hebben gereden. Perez was ''verrast'' door het besluit, Vettel was blij het nieuws ''eindelijk'' te kunnen delen.

Berger vindt dat de bazen van Aston Martin de juiste keuze hebben gemaakt.

"Aston Martin is een van de grootste namen in de autosport, maar het is nog steeds een grote aankoop voor hen," vertelt de voormalige Ferrari- en McLaren-coureur aan f1-insider.com.

Berger gaat door: "Mijn felicitaties dan ook aan Lawrence Stroll, Toto Wolff en de anderen die achter deze deal zitten. Ze zullen een niet te onderschatten voordeel hebben van Sebastian's vaardigheden."

De auto is beter dan de resultaten nu tonen

Berger vervolgt: "Ik ben ervan overtuigd dat het team dit seizoen beter is dan de resultaten laten zien. Iemand zoals Vettel zou er al zeker een race mee hebben kunnen winnen."