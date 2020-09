Sergio Perez: "Ik hoorde het ook gisteravond pas"

Sergio Perez zegt in Mugello dat hij ook gisteravond pas hoorde dat zijn toekomst na dat seizoen niet meer bij zijn huigde team zal zijn. "Ik hoorde het ook gisteravond pas. Dat zal wel zo horen in de Formule 1."

Verrassing

Perez vertelt de aanwezige journalisten in Mugello dat Laurancce Stroll gisteravond een telefoontje pleegde naar Perez."Ik kreeg de bevestiging dus ook pas gisteren. Ik werd toen gebeld door Lawrence Stroll, die aangaf dat ze een andere richting op willen gaan met het team."

Perez: "Gisteren kwam er dus eindelijk duidelijkheid. Het is wat het is en zoals ik al eerder heb gezegd: alles heeft een begin en een eind."

Contracten blijken wederom weinig waard in F1

Pérez tekende vorig jaar nog een driejarig contract bij het team van de roze bolides. "Alles in het leven heeft een begin en een eind en na zeven jaar komt er een eind aan mijn samenwerking met dit team", meldde 'Checo' via Twitter. "Het doet ook wel pijn omdat ik alles heb ingezet op het team in zware tijden en ik ben er nog steeds trots op dat ik toen de banen heb kunnen redden van veel teamgenoten."

Coureur zoekt team

Perez (30) gaf aan dat hij graag door wil in de Formule 1, maar nog geen team heeft voor volgend seizoen. Het was wel bekend dat zijn toekomst bij Racing Point onzeker was, omdat het team graag de Duitser Sebastian Vettel zou willen inlijven. De viervoudig wereldkampioen vertrekt na dit jaar bij Ferrari.

Langere termijn project

Sergio Perez: “Alles is nu een optie. Mijn belangrijkste doel is om in de F1 te blijven. Ik voel me erg jong, ik heb honger naar succes, ik wil doorgaan in de Formule 1, maar het moet een pakket zijn dat mij de maximale motivatie geeft om elke ronde mijn 100% te geven. Ik denk dat het ook een lange termijnproject moet zijn, gericht op 2022. Ik verwacht namelijk dat de regelwijzigingen een groot effect hebben. De belangrijkste reden dat ik door wil gaan voor 2022 is omdat ik het gevoel heb dat er volop kansen kunnen zijn."

Perez vult aan dat hij verwacht snel een beslissing te nemen. "Ik zal de tijd nemen die ik nodig heb, en [als] ik niets aantrekkelijks vind in de F1, dan zal ik nadenken over de andere series, en andere dingen."

Lance Stroll blijft

De tweede rijder in het team van Racing Point is de Canadees Lance Stroll. Hij lijkt verzekerd van zijn zitje in het team, omdat hij de zoon is van eigenaar Lawrence Stroll. Racing Point draagt in 2021 de naam Aston Martin F1.

Debuut bij Sauber

Pérez debuteerde in 2011 in de Formule 1 bij Sauber. Na een jaar bij McLaren tekende hij in 2014 bij Force India, het team dat na de overname door Stroll onder de naam Racing Point actief is in de Formule 1. De Mexicaan miste dit seizoen twee grands prix omdat hij besmet was met het coronavirus. Zijn beste resultaat van dit jaar is de vijfde plaats in de Grote Prijs van Spanje.