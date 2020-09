Duitse RTL: "Dit jaar F1-debuut Mick Schumacher bij Alfa Romeo"

Mick Schumacher gaat later dit jaar zijn officiële debuut maken in de Formule 1, zo maakte de Duitse tak van RTL woensdagmiddag bekend. De Formule 2-coureur zal tijdens een vrije training zijn opwachting maken, maar het is nog niet duidelijk wanneer dit precies zal zijn.

In eerste instantie meldde het Duitse RTL dat het debuut komend weekend plaats zou vinden in Mugello, maar dat werd later ontkent door zowel Haas als Alfa Romeo. In dat opzicht zou er nog één team overblijven, maar Ferrari heeft nog nooit coureurs op vrijdag ingezet tijdens de trainingen, anders dan haar racecoureurs.

Schumacher zal hoogstwaarschijnlijk anderhalf uur in actie komen voor Alfa Romeo Racing. Zowel Haas als Alfa Romeo rijden met Ferrari-motoren en de Italianen hebben afgesproken dat hun eigen junioren een paar keer per seizoen de kans krijgen om de nodige kilometers te maken. Naderhand gaf RTL aan dat het bij Alfa Romeo zal gebeuren maar later dit jaar. De locatie van het debuut is nog niet bekend bij de Duitse omroep.

Formule 2

De zoon van Michael Schumacher heeft een goed seizoen in de Formule 2. Waar hij vorig jaar het bijzonder zwaar had in de opstapklasse, is hij momenteel tweede in het kampioenschap. De coureur van Prema hoeft slechts een gat van zes punten te dichten op kampioenschapsleider Callum Illot. Daarvoor heeft de Duitser nog drie weekenden.

De kans bestaat dat de 22-jarige coureur volgend jaar sowieso in de Formule 1 rijdt. Bij Alfa Romeo zouden ze heel goed afscheid kunnen nemen van Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi en ook bij Haas F1 sijpelen de geruchten door dat ze van Romain Grosjean en mogelijk ook van Kevin Magnussen af ​​willen.