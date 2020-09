Michael Masi: "Ben niet boos op Lewis Hamilton vanwege bezoek aan wedstrijdleiding"

F1-racedirecteur Michael Masi zegt dat hij het niet erg vindt dat Lewis Hamilton de stewards op Monza confronteerde om persoonlijk te protesteren tegen de straf die hem zondag de overwinning kostte. Met behulp van een step om zijn missie te versnellen tijdens de rode vlag in de Italiaanse Grand Prix, dachten sommigen dat de Mercedes-coureur een pauze wilde maken om te kunnen plassen.

Achteraf werd bevestigd dat hij bij de raceofficials bezocht om te protesteren over de stop-and-go penalty van tien seconden voor het inrijden van de pitstraat, toen deze gesloten was.

Alle teams waren op de hoogte

Masi verdedigde de beslissing van de stewards en voerde niet alleen aan dat de coureurs op verschillende locaties lichtborden te zien krijgen, maar ook dat de teams op de hoogte worden gesteld op zowel hun officiële informatie als op afzonderlijke tijdschermen.

"We praten hier ook over tijdens de briefing van de coureurs die we dagelijks hebben", zo zei Masi.

Hij zei dat hij niet zeker weet welke argumenten Hamilton heeft aangevoerd toen hij de stewards confronteerde. Masi: "Ik was er niet op dat moment, maar voor zover ik begrijp was hij het ermee eens dat de straf eerlijk was toen hij de video zag."

Masi zei ook dat hij er geen probleem mee heeft dat coureurs de stewards benaderen om te discussiëren over sancties tijdens een race. "Dergelijke beperkingen zijn er niet, maar gelukkig worden races niet vaak met een rode vlag gestopt. Maar de stewards houden zich altijd aan een opendeurbeleid - als iemand vragen heeft, kunnen ze die altijd stellen."