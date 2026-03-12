Lewis Hamilton heeft duidelijkheid gegeven over de staat van zijn Ferrari in China. De Brit kon zich al meten met de top van het Formule 1-veld tijdens de eerste race in Australië, maar kan misschien wel komend weekend nog hogere ogen gooien. De Scuderia heeft namelijk een verbeterde achtervleugel bij zich in Shanghai.
Na een roemloos seizoen in 2025, lijkt Ferrari de zaakjes goed op orde te hebben dit F1-seizoen. Tijdens de wintertest in Bahrein zetten Hamilton en Charles Leclerc al snelle ronden neer en ook in Melbourne deden ze mee vooraan in het veld. Echter waren het George Russell en Andrea Kimi Antonelli die de toon hebben gezet door namens Mercedes een 1-2 te pakken.
Ferrari pakt uit in China
Ferrari heeft het doek van een van de meest besproken technische snufjes van het nieuwe seizoen getrokken. Lewis Hamilton heeft bevestigd dat de Scuderia tijdens de Grand Prix van China daadwerkelijk met de speciale achtervleugel zal rijden, waar de voorbije weken al flink over werd gespeculeerd.
De nieuwe achtervleugel van Ferrari beschikt over een bovenste flap die in de zogeheten Straight Mode Zones tot wel 270 graden kan draaien. Dat moet de Italiaanse renstal een duidelijk voordeel opleveren op de lange rechte stukken van het Shanghai International Circuit.
Hamilton blikt terug op test
Hamilton bevestigt nu dat Ferrari de vleugel daadwerkelijk heeft meegenomen naar China en blikt terug op het testwerk dat eerder in Bahrein werd uitgevoerd. Volgens de Brit kreeg het team daar al de nodige antwoorden.
“Tijdens de tests hebben we ongeveer een volledige dag met die vleugel gereden. Volgens mij hebben we daar precies de informatie uit gehaald die we nodig hadden”, legt Hamilton uit aan diverse pers in Shanghai.
Ferrari bejubeld door Hamilton
De zevenvoudig wereldkampioen is vooral onder de indruk van de inspanningen van het team. “Eigenlijk stond deze upgrade pas later op de planning, maar het team heeft er enorm hard aan gewerkt om hem sneller klaar te krijgen en hier te krijgen. Het is geweldig om te zien hoe iedereen blijft pushen en er alles aan doet om nieuwe onderdelen te brengen.”
Hamilton ziet daarin ook een duidelijk verschil met het recente verleden. “Vorig jaar heb ik dat volledige potentieel niet echt kunnen ervaren, omdat we toen vooral bezig waren met het oplossen van allerlei problemen. Nu zie je een team dat blijft vechten en vooruit wil.”
Reacties (4)Login om te reageren
Snelle Eddy
Posts: 5.874
Ze reden toch maximaal een kwartier met die vleugel tijdens de tests?
Pietje Bell
Posts: 33.607
AutoRacer It heeft een heel artikel aan die "updates" gewijd. De vertaling is vrij belabberd, maar goed:
errari: Leclerc probeert ‘Haletta’ op SF-26
Mar 12, 2026
Giuliano Duchessa, Paolo D’Alessandro
In afwachting van de kwesties van de Chinese GP, had Frederic Vasseur gezegd dat het onwaarschijnlijk was dat we in China de ontwikkelingen op de SF-26 zouden zien als een paar dagen zouden verstrijken van Australië en het eerste Sprint-weekend van het jaar zou worden gehouden; dit impliceert slechts één gratis oefensessie. Welnu, de agressieve Ferrari-aanpak Ferraridie wordt gezien in het ontwerp van enkele oplossingen van deze auto wordt bevestigd. In Maranello duwden ze en durfden ze naar Shanghai te brengen de Macarena-vleugelspeler die in Bahrein werd berecht, die al in de putten is verschenen. Maar het is niet de enige nieuwigheid.
Wachtend op de belangrijkste ontwikkelingen die in de volgende races zullen komen,
blijven de technici onder leiding van Loic Serra en Diego Tondi min of meer innovatieve oplossingen implementeren, zelfs omhoog, langs de auto. In Melbourne was er een kleine extra verandering in de afzuigkap, terwijl hier in China een ongekend profiel verscheen op de centrale pyloon van de Halo. De vorm herinnert vrij aan die van een flap van de achtervleugel, met een duidelijke upwash trend van de stroom die het passagierscompartiment raakt.
Het is niet ongebruikelijk om aerodynamische profielen op het proefbeveiligingssysteem te vinden. Ferrari zelf heeft opnieuw een oplossing op de top van de Halo geïntroduceerd; sommige teams tonen vinnen in de zij- en achterzijde, in de buurt van de ankerzone naar het chassis. Deze Ferrari is zeker een andere originele oplossing, zij het tot, die verschijnt op de SF-26. Het aerodynamische element bevindt zich in een ongekend punt vóór de passagiersruimte, klaarblijkelijk toegestaan door de hoeveelheden regelgeving. Het heeft waarschijnlijk meer een functie van het beperken van de scheidingen geproduceerd door de Halo en efficiënte luchtstromen boven het hoofd van de piloot. De oplossing is momenteel alleen gemonteerd op de SF-26 van Charles Leclerc, waarschijnlijk voor sommige vergelijkende en gegevensverzamelingstests in de KP1 van morgen.
Pietje Bell
Posts: 33.607
Leclerc bevestigt hier die vleugel.
www.instagram.com/p/DVyCv6hCu_x/
Pietje Bell
Posts: 33.607
Leuk om te zien dat Lewis zijn moeder niet alleen mee heeft genomen naar Australië,
maar ook naar Sjanghai. Ze hebben de afgelopen 2 dagen leuke dingen
samen gedaan. Top!
www.instagram.com/p/DVyEXoaEwCt/?img_index=18