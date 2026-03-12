Lewis Hamilton heeft duidelijkheid gegeven over de staat van zijn Ferrari in China. De Brit kon zich al meten met de top van het Formule 1-veld tijdens de eerste race in Australië, maar kan misschien wel komend weekend nog hogere ogen gooien. De Scuderia heeft namelijk een verbeterde achtervleugel bij zich in Shanghai.

Na een roemloos seizoen in 2025, lijkt Ferrari de zaakjes goed op orde te hebben dit F1-seizoen. Tijdens de wintertest in Bahrein zetten Hamilton en Charles Leclerc al snelle ronden neer en ook in Melbourne deden ze mee vooraan in het veld. Echter waren het George Russell en Andrea Kimi Antonelli die de toon hebben gezet door namens Mercedes een 1-2 te pakken.

Ferrari pakt uit in China

Ferrari heeft het doek van een van de meest besproken technische snufjes van het nieuwe seizoen getrokken. Lewis Hamilton heeft bevestigd dat de Scuderia tijdens de Grand Prix van China daadwerkelijk met de speciale achtervleugel zal rijden, waar de voorbije weken al flink over werd gespeculeerd.

De nieuwe achtervleugel van Ferrari beschikt over een bovenste flap die in de zogeheten Straight Mode Zones tot wel 270 graden kan draaien. Dat moet de Italiaanse renstal een duidelijk voordeel opleveren op de lange rechte stukken van het Shanghai International Circuit.

Hamilton blikt terug op test

Hamilton bevestigt nu dat Ferrari de vleugel daadwerkelijk heeft meegenomen naar China en blikt terug op het testwerk dat eerder in Bahrein werd uitgevoerd. Volgens de Brit kreeg het team daar al de nodige antwoorden.

“Tijdens de tests hebben we ongeveer een volledige dag met die vleugel gereden. Volgens mij hebben we daar precies de informatie uit gehaald die we nodig hadden”, legt Hamilton uit aan diverse pers in Shanghai.

Ferrari bejubeld door Hamilton

De zevenvoudig wereldkampioen is vooral onder de indruk van de inspanningen van het team. “Eigenlijk stond deze upgrade pas later op de planning, maar het team heeft er enorm hard aan gewerkt om hem sneller klaar te krijgen en hier te krijgen. Het is geweldig om te zien hoe iedereen blijft pushen en er alles aan doet om nieuwe onderdelen te brengen.”

Hamilton ziet daarin ook een duidelijk verschil met het recente verleden. “Vorig jaar heb ik dat volledige potentieel niet echt kunnen ervaren, omdat we toen vooral bezig waren met het oplossen van allerlei problemen. Nu zie je een team dat blijft vechten en vooruit wil.”