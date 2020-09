Lewis Hamilton knielt niet tegen racisme in Italië: "Niet het einde van de wereld"

Lewis Hamilton kwam afgelopen zondag niet opdagen bij het 'kniel-moment' tegen racisme voorafgaand aan de Italiaanse Grand Prix op Monza. Coureurs besloten begin dit jaar om bij elke race een plechtig moment in te lassen om hun gezamenlijke boodschap te tonen: racisme moet de wereld uit.

Hamilton had kennelijk andere prioriteiten, want terwijl zijn collega-coureurs zich keurig op het afgesproken moment meldden om hun medeleven te betuigen aan slachtoffers van racisme, kwam Lewis Hamilton maar niet opdagen. Het duurde verdacht lang, maar er kwam maar geen Lewis. Daarop besloten zijn keurig op tijd aanwezige collega's het plechtige moment dan maar zonder Lewis te moeten doorzetten. Naast Lewis kwam ook Sebastian Vettel niet opdagen.

De zesvoudig wereldkampioen, de zich inzet voor sociale gelijkheid, diversiteit en rechtvaardigheid in de Formule 1, was juist een groot voorvechter van het eerbetoon uit piëteit met slachtoffers van elke vorm van racisme. Elke race is het inmiddels vaste prik tijdens de Grand Prix-weekenden: het 'kniel-moment' voorafgaand aan de races.

Onder sterke aanbeveling van Hamilton, die zich graag inzet voor sociale rechtvaardigheid in de Formule 1, spraken de coureurs begin dit seizoen af om bij elke Grand Prix stil te staan bij racisme, voorafgaand aan elke race. Afgesproken werd dat iedereen op eigen wijze invulling zou geven aan het gezamenlijke standpunt: #WeRaceAsONe.

Aanleiding was de dood van de Amerikaanse George Floyd en de daaruit ontstane Black Lives Matter-beweging. Lewis Hamilton riep alle coureurs op om samen met hem een 'knietje te nemen' om zo het gezamenlijke standpunt te uitten: racisme moet de wereld uit.

"Niet het einde van de wereld", zegt Hamilton laconiek als hem door de Finse MTV-Quotes wordt gevraagd waarom hij niet was om te knielen voor Black Lives Matter-beweging. Wat blijkt: Lewis wilde wel komen, maar het werd hem door verkeer duidelijk onmogelijk gemaakt er op tijd te zijn. Zijn collega's besloten het eerbetoon dan maar zonder Lewis te doen.

Niks aan de hand zegt Hamilton nu. Zoals voor alles geldt in de Formule 1: "Het zit 'm volledig in de timing"

Wat blijkt? "Ik was terug naar mijn garage gegaan, die het verste weg is van allemaal. Ik probeerde het op tijd terug te komen met een scooter, maar ik kwam tijd tekort", aldus de Brit die tijdens de races bijna altijd tijd overhoudt ten opzichte van zijn concurrenten.

Hoewel de Britste zesvoudig wereldkampioen gemakkelijk doet over zijn afwezigheid, uitte hij eerder wel kritiek op degenen die verkozen om te staan, in plaats van te knielen.

Zo liet de Rus Daniil Kvyat opschrijven dat hij ook tegen racisme is, maar zal knielen voor de Russische vlag. Max Verstappen vond het ook niet nodig om te knielen en verkoos het staan en zei dat hij zelf bepaalt wanneer en op welke wijze hij zich uit over racisme.

Lewis was bij zijn garage en was blij verrast door zijn team:

Hamilton: "Ik zag mijn hele team knielen en dat was geweldig om te zien."

Lewis pakt het in het vervolg anders aan: "Misschien moet ik de volgende keer niet helemaal terug naar mijn garage gaan, zeker als het zo er weg is."

Wat moest Lewis dan precies op dat moment helemaal aan de andere kant van het rechte stuk?

"Normaal gesproken is er wel ergens in de buurt een toilet."

Zesvoudig wereldkampioen of niet: ook Lewis blijkt nog gewoon een mens.