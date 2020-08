Jean Todt: "Terugkeer van F1 naar Indianapolis zou heel goed zijn"

FIA-president Jean Todt heeft gezegd dat hij gelooft dat een terugkeer naar de Indianapolis Motor Speedway een zeer goede aanvulling op de F1-kalender zou zijn, nadat hij onder de indruk was van de verbeterde faciliteiten bij zijn terugkeer op het circuit.

Todt was gisteren uitgenodigd op het circuit als gast voor de 104e editie van de Indianapolis 500, die voor de tweede keer werd gewonnen door voormalig F1-coureur Takuma Sato. Fernando Alonso, die volgend jaar met Renault terugkeert naar de F1, nam ook voor de tweede keer deel aan de race, maar behaalde slechts een 21e plaats.

Indianapolis was eerder het decor van de Formule 1 in Amerika, toen het op de F1-kalender stond tussen 2000 en 2007.

In de controversiële race van 2005 kwamen slechts de zes Bridgestone-auto's van Ferrari, Minardi en Jordan van start nadat de met Michelin beslagen auto's geen raceafstand konden rijden in de ovale bocht, waar het hele weekend talloze auto's klapbanden kregen.

Indianapolis is Silicon Valley

Sprekend over de verbeteringen aan de faciliteit sinds het vorig jaar door Roger Penske werd gekocht, beweerde Todt dat het circuit nu 'alle ingrediënten' had voor een mogelijke F1-terugkeer, iets wat Penske ook in het verleden suggereerde.

"De verantwoordelijkheid van de kalender ligt bij de commerciële rechtenhouder, maar Indianapolis heeft duidelijk alle ingrediënten van een Formule 1-locatie. Roger Penske en zijn groep hebben de leiding genomen en ik was erg onder de indruk van wat ik heb gezien. Alle verbeteringen zijn in zeer korte tijd doorgevoerd. Roger heeft al heel wat bereikt met faciliteiten die al erg indrukwekkend waren."

"Indianapolis is een soort Silicon Valley van autosport in Amerika, dus als de Formule 1-commissie voor zou stellen om een ​​race in Indianapolis te houden, zou dat natuurlijk heel goed zijn voor de Formule 1."