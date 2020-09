Red Bull en Verstappen buiten top 10 snelste pitstops in Monza

Red Bull Racing beleefde op het circuit van Monza een dramatisch weekend. Vooraf was al gezegd dat de Italiaanse Grand Prix niet voor het hoogtepunt van het seizoen zou zorgen maar de uitslag was zeer triest voor het Oostenrijkse team. Max Verstappen viel uit met een probleem aan de Honda-motor, Alex Albon finishte slechts vijftiende van de zestien coureurs die de finish haalden.

Op het circuit ging het dus niet zoals normaal bij Red Bull Racing maar ook de mannen van de pitcrew hadden duidelijk niet hun beste dag. De off-day was te zien in het klassement van de snelste pitstops aangezien Red Bull er niet in slaagde om met Verstappen of Albon in de top 10 terecht te komen. Normaal gesproken is Red Bull Racing altijd terug te vinden in deze lijst. In de eerste zes Grands Prix was het in Milton Keynes gevestigde team de snelste. Die reeks werd vorige week beëindigd door Williams en nu is het Alfa Romeo Racing.

De banden van Antonio Giovinazzi werden in 2,43 seconden verwisseld. De pitstops van Red Bull duurden meer dan drie seconden bij zowel Verstappen als Albon. In het algemeen klassement blijft Red Bull goed aan de leiding. De twee grootste concurrenten, Williams en Mercedes, behaalden maar een paar punten door de goede resultaten van McLaren en Alfa Romeo.