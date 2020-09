Renault CEO: "Fernando Alonso is een merk"

Fernando Alonso is zeer gemotiveerd om terug te keren naar de Formule 1 met een auto in iconische Franse kleuren. Dat zegt Luca de Meo, die in de nasleep van het corruptieschandaal van Carlos Ghosn uit de crisis kwam om Groupe Renault te leiden.

Op Monza werd aangekondigd dat Renault volgend jaar van geel zal overschakelen naar een racewagen in het blauw, wit en rood van Frankrijk onder de naam Alpine - het beroemde Franse sport- en racewagenbedrijf.

Nu Renault ook volledig is toegewijd aan de F1 tot 2025 door de nieuwe Concorde-overeenkomst, ontkende De Meo dat hij ooit op het punt stond Renault helemaal uit de Formule 1 te halen. De Meo zei tegen media in Monza: "Ik hou van auto's, ik ben een liefhebber van auto's. Ik was niet degene die de stekker uit het Formule 1-project kon trekken. Als kind kwam ik hier om met de vlaggen te zwaaien."

"We hadden nieuwe ideeën nodig voor de doorstart, we moeten resultaten boeken en daarom hebben we een wereldberoemde coureur aangenomen", voegde De Meo eraan toe verwijzend naar Alonso, die al twee jaar in een sabbatical zit.

Fernando Alonso is een merk

De geboren Italiaan gooit de loftrompet uit voor de Spanjaard die volgend jaar de teamleider is naast Esteban Ocon: "Fernando Alonso is een merk. Ik heb met Fernando gesproken en hij is erg gemotiveerd, net als hij ben ik ook teruggegaan naar Renault, waar ik mijn carrière begon."

Nostalgie

De Meo, 53, begon zijn carrière bij Renault, maar stapte daarna over naar Toyota, Fiat en Volkswagen. Een van zijn volgende missies is het herstructureren van de sportactiviteiten van Renault - met Alpine daarin voorop.

"Het is een heel belangrijke verandering omdat Renault 43 jaar geleden in de Formule 1 kwam. En ook al is het een glorieuze naam, met Alpine wordt het nog beter. Toen ik terugkeerde naar Renault, herontdekte ik het merk Alpine en het leek nostalgisch. De charme van het verleden is prima, maar we moeten ook bouwen aan de toekomst"

"We behoorden tot de architecten van de nieuwe Concorde-overeenkomst en we zijn van mening dat er met de nieuwe regels grote sportieve en zakelijke kansen zijn."