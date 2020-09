Lando Norris: "Gratis bandenwissel onder rode vlag is een stomme regel!"

Lando Norris racete een geweldige race in zijn McLaren tijdens de Grand Prix van Italië. De jonge Brit kwam na een rode vlag op P4 en wist die plek te behouden. Zijn teammgenoot Carlos Sainz eindige op het podium en wist de race net niet te winnen.

Norris aan het einde van de wedstrijd nog wel wat druk van achteren, namelijk van de Fin Valtteri Bottas. Hij probeerde met zijn Mercedes de McLaren van Norris aan te vallen, maar het lukte niet.

Tot iets voor het midden van de race was er niets aan de hand, maar opeens stopte er een auto voor de pit-ingang op het circuit van Monza. Hierdoor ontstond er een rare situatie met een gesloten pitstraat en een safetycar. Even later gingen er verschillende mensen naar binnen, toen de pitstraat weer open was, maar sommigen bleven buiten. Die dat deden hadden geluk, want een paar momenten later knalde Charles Leclerc hard in de bandenstapels. Hierdoor ontstond er een rode vlag-situatie en konden de teams gratis een bandenwissel uitvoeren en daar had Lando Norris geen profijt van. "De enige manier waarop ik P2 zou hebben kunnen halen, was gisteren beter te kwalificeren. Hij (Pierre Gasly red.) heeft het goed gedaan. Ik had niet meer kunnen doen. Ik denk dat de enige reden waarom ik niet op het podium stond, was omdat Stroll profiteerde van een gratis pitstop, wat volgens mij een stomme regel is."

Lando Norris kwam nog kort terug over de racestart, wat zoals gewoonlijk chaotisch was in Italië. "Het was een goed begin en daardoor had ik een goed gevoel."