Racing Point trekt zich terug uit hoger beroep tegen straf

Het team van Racing Point trekt zich terug uit de beroepzaak die het team had aangekondigd. Daarin zouden zij willen protesteren tegen de straf die de FIA hen oplegde in de rel om hun 'roze-Merecedes'.

Het team kreeg € 400.000,- boete en 15 punten in mindering op het puntenaantal, vanwege de brake ducts. Die kon het team onmogelijk zelf hebben gemaakt, was het oordeel. Na de betaling van de boete mocht het team vervolgens wel met die onderdelen blijven deelnemen aan het kampioenschap.

Ellenlange slepende rechtszittingen lijken vermeden

Andere teams kondigden ook een hoger beroep aan bij het Internationale Hof van Beroep, maar de teams trokken zich één voor één terug, alleen Ferrari leek de zaak te willen doorzetten. Tot gisteren, want toen was de toon beduidend milder dan voorheen. Het team liet weten bereid te zijn om de beroepszaak te annuleren, als de FIA meer duidelijkheid geeft over de reglementen voor volgend seizoen. De FIA zal dan veel duidelijker moeten aangeven wat er wel of niet is toegestaan qua het 'kopieëren" van de elementen van de auto van een ander team.

De straf wordt dus geaccepteerd door het team zelf

Het terugtrekken van het hoger beroep door Racing Point zelf betekent dat het team de straf accepteert.

In een verklaring laat het team zondagochtend weten blij te zijn met een overeenkomst die de teams hebben gesloten.

"We zijn blij dat de FIA ons nu voorzien heeft van een lijst met de nodige verheldering over welke onderdelen nu wel en welke niet mogen worden overgenen van andere teams."

Opluchting spat er vanaf

Het bericht besluit met een soort slaak van opluchting dat de zaak nu met een sisser lijkt af te lopen.



"De hele discussie is een afleiding geweest voor ons en voor andere teams, maar nu kunnen wij en iedereen zich weer concentreren op datgene waarvoor wij hier allemaal zijn, namelijk: Hard racen en opwinding en vermaak verzorgen voor de miljoenen F1-fans over de wereld."

Het persbericht lijkt te spreken over een overeenkomst tussen de teams, maar formeel moet Ferrari nog altijd aangeven zich terug te trekken. Zoals het team gister meldde zal de Scuderia dat pas doen als zij naar tevredenheid de verduidelijking van de FIA heeft geaccepteerd. Op papier zou het rode team dus alsnog de zaak kunnen voortzetten, mochten zij dat nodig vinden.

Voor de volledigheid en te uwer gemak hieronder de gehele versie van de zojuist afgegeven verklaring:

WT Racing Point F1 Team Statement



We welcome the resolution the teams have agreed, and we’re pleased the FIA has provided much-needed clarification of the rules on listed and non-listed parts.

The stewards and all parties involved in the appeals process recognise that there was a lack of clarity in the regulations and that we did not deliberately break them.

Now that the ambiguity around the regulations has been settled, we have decided to withdraw our appeal in the wider interests of the sport.

This issue has been a distraction for us and the other teams, but now we and everyone else can get back to focusing solely on what we’re all here to do: racing hard and providing excitement and entertainment for the millions of F1 fans around the world."