Lachen met Mercedes: "Benieuwd hoe Red Bull nú denkt over die hele motor-verandering"

Met de eerste 1-2 sinds de Italiaanse Grand Prix van 2016 slaat Mercedes vandaag keihard terug. Daar waar andere teams veel leken te verwachten van het afschaffen van de kwalificatiemodus qua motoren, lijkt het almachtige Duits-Britse team zelfs nóg dominanter dan voorheen.

De normaal zo rustige Valterri Bottas deelt na de kwalificatie een opmerkelijke sneer uit richting Red Bull.

Hamilton en Bottas hebben wellicht reden tot lachen. Al weken wordt bijna nergens anders over gesproken dan de afschaffing van de kwalificatieafstellingen van de motoren: vanaf de Grand Prix van Italië moeten de afstellingen tijdens de kwalificatie hetzelfde zijn als tijdens de races. Het lijkt het team met de zilveren ster alles behalve windeieren te leggen.

Na de kwalificatie heeft Bottas een waarschuwing voor Red Bull. Dat team had gehoopt het gat met Mercedes kleiner te zien worden na de aanpassing van de reglementen. De Red Bull's starten als vijfde en negende en zij konden vandaag maar weinig merken van een afgeremde Mercedes. Sterker nog: ook de Racing Points komen nu bij aan de Red Bulls voorbij.

Bottas venijnig en triomfantelijk

Bottas zegt op triomfantelijke toon: "Ik denk dat mijn snelheid in de langere runs goed was en wij als team zien er sterk uit, maar na de verandering in de motor-reglementen ziet het er zelfs nóg beter voor ons uit in de race, dus hopelijk wordt dat inderdaad goed."

Hij vervolgt: "Auto voelde goed, motor voelde goed en zoals ik eerder al zei: het wordt alleen maar beter tijdens de race. Dus, ik weet niet zo zeker hoe blij Red Bull nu gaat zijn met die hele motorverandering. Maar ik weet het niet."

Lewis Hamilton kan een schater-lachje niet onderdrukken.

Bittere pil voor Red Bull

Red Bull merkte weinig positiefs vandaag, van een afgeremd Mercedes lijkt op geen enkele manier sprake.

Hamilton merkte ook weinig van een eventueel verminderd vermogen: hij versloeg het baanrecord op Monza met een gemiddelde snelheid van 264.362 km/u.

Ook Lewis Hamilton deelt lachend speldenprikjes uit

"Ik denk niet eens dat wij ooit een 'feestmodus' hebben gehad, dat is een bedenksel van iemand anders. Maar wie weet of wij zelfs in Spa zo'n modus wel of niet gebruikt hebben?", zegt hij met een veelzeggende blik en een grote glimlach.

De Brit heeft alle reden tot lachen na zijn zesde poleposition in zeven races, zijn 94ste pole uit zijn carrière en zijn 152ste start vanaf de eerste rij in totaal, terwijl hij nog wel even door lijkt te gaan met het breken van records.