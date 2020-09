Daniel Ricciardo: "Voordeel van slipstream op Monza valt tegen"

Tijdens de kwalificatie waren coureurs wanhopig op zoek naar een slipstream voor hun vliegende ronden voor de Italiaanse Grand Prix, maar Daniel Ricciardo vindt dat het voordeel overschat wordt. Na een sterk optreden in Spa-Francorchamps vertrok Renault naar Monza in de hoop weer op de tweede startrij te beginnen.

Gisteren kende Ricciardo wat problemen in de derde vrije training toen hij zijn Renault aan de kant moest zetten en in de kwalificatie was de snelheid niet meteen terug. De goedlachse Australier start vanmiddag vanaf de zevende positie, het maximaal haalbare.

Hij is alsnog tevreden, zo vertelde hij aan Sky Sports: "We hadden iets meer verwacht en gehoopt maar toen Q1 begon hebben we onze verwachtingen bijgesteld. Ik heb het gevoel dat we een tiende hebben verloren en de concurrentie een tiende heeft gevonden, dus het was een lastig verhaal. Zelfs Q2 was krap, maar ik hield vol en uiteindelijk was de Q3-ronde behoorlijk. Gezien de problemen die we tijdens de sessie hadden, was het een behoorlijke ronde."

Slipstreamen

Het grootste gespreksonderwerp van de sessie waren de inspanningen van elke coureur om te proberen een slipstream te krijgen. Het werd zo effectief geacht dat coureurs in de rij zouden gaan staan ​​en bijna tot stilstand zouden komen om te proberen achter een coureur te komen voor hun vliegende ronde.

Dit gekonkel voor positie bracht van veel coureurs hun snelle ronde enorm in gevaar en Ricciardo weet niet eens zeker of het de moeite waard is: "In de Q2-ronde toen ik wegging, was ik de eerste op de baan en verwachtte ik veel te verliezen op het rechte stuk zonder slipstream, maar ik verloor slechts een hele kleine marge."

“Soms kan de slipstream een beetje overschat worden. Het kan voor verwarring zorgen in de tweede sector; als je in de laatste bocht te traag bent en een gat probeert te creëren, dan kunnen je banden wat koeler zijn en dan kan de eerste bocht een zooitje worden."