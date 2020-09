Carlos Sainz start zondag met zijn McLaren vanaf sensationele derde plek in Monza

Carlos Sainz start morgen als 'best of the rest' achter de twee Mercedessen vanaf de derde startplaats. De McLaren-coureur is blij na zijn sensationele kwalificatie.

"Eigenlijk voelde ik mij al sinds het begin van de kwalificatie heel sterk. In Q1 kreeg ik het voor elkaar om door te gaan met één set met een hele sterke ronde en daarna ging ik er gewoon voor."

Het ging nog wel bijna mis, vertelt Sainz. "In mijn laatste ronde verknoeide ik het bijna door van de baan te gaan. Dus ik moest extra mijn best doen bij de Variante Ascari en in de Parabolica."

Zo zette Sainz de McLaren de derde tijd neer. De Spanjaard krijgt de Mexicaan Sergio Pérez (Racing Point) naast zich op de startopstelling.