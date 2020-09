Mattia Binotto overwoog te stoppen als Ferrari-baas

Mattia Binotto zegt dat hij zijn positie binnen Ferrari heeft overwogen. Hij twijfelde of hij de juiste man is om Ferrari door het dal naar betere tijden te lijden.

Sinds 2008 staat het Italiaanse team droog waar het gaat over het winnen van wereldkampioenschappen. Het team staat nu vijfde in het kampioenschap voor constructeurs, met slechts twee punten meer dan het team van Renault.

Grote kans dus dat Renault, die een sterke motor lijken te hebben en goede kans maken op punten in Monza, het team zelfs terug verwijzen naar de zesde positie in het kampioenschap voor constructeurs.

Steun

Binotto zegt in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat Ferrari president John Elkann heb vrijdag om een verklaring vroeg waarom het zo slecht gaat met het team. Volgens Binotto - die zijn hele loopbaan al bij de Scuderia werkt - voelt hij zich nog altijd gesteund door de boven hem gestelden.

Reflectie

“Ik heb mijzelf vragen gesteld en gereflecteerd op mijn eigen functioneren waarbij ik mij afvraag of ik in staat ben voor de functie als teambaas”, zegt hij. Binotto komt daarbij tot de conclusie dat hij dingen beter had kunnen aanpakken, omdat hij veel had te leren.

En toch: “Ik geloof dat mij 25 jaar in Formule 1 en mijn kennis van dit bedrijf sleutelelementen zijn om het goed te doen in deze positie.”

Vertrouwen

Ook zegt Binotto veel vertrouwen te hebben in de kunde en kennis van zijn personeel. Het team worstelt met de snelheid die de motor oplevert nadat zij een vertrouwelijke deal sloten met de FIA.

Worsteling

Binotto verwacht een zelfde worsteling in Monza zoals het team het moeilijk had in Spa-Francorchamps vorig weekend. Het team kan voordeel hebben van de ban op de 'party-modus' tijdens kwalificaties; de maatregel zou het voordeel van Mercedes kunnen doen afnemen.