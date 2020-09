Carlos Sainz: "Er is nooit een verkeerd moment om naar Ferrari te gaan"

Carlos Sainz heeft geen spijt dat hij in Maranello zijn pen naar het papier bewoog. Hij tekende voor Ferrari. Daarna stortten de prestaties van de Italiaanse renstal hard in elkaar dan de beurzen tijdens de economische crisis van 2008.

Zuur

Het zal zuur zijn voor Carlos Sainz om te zien dat de prestaties van Scuderia Ferrari zijn ingestort als een plumpudding nadat de Spanjaard tekende bij het rode team uit Italië.

Sainz zegt tegen Will Buxton: "Ze staan nu net waar ze stonden toen ik het contract tekende. Dat neemt de motivatie en enthousiasme niet weg om voor een historisch team als Ferrari te willen racen. Ik heb het volste vertrouwen in dat zij in staat zijn tot grote dingen en dat zij dit ook kunnen overwinnen. Ik denk eigenlijk dat er nooit een verkeerd moment kan zijn om naar Ferrari te gaan. Als je bij Ferrari kunt rijden, dan doe je dat, wat er ook gebeurt."

Crisis

Ferrari zit in een diepe crisis. In plaats van betere prestaties, vertoonde het team een extreme afname van snelheid, voornamelijk op het gebied van de krachtbron. Nu de motoren minder vermogen geven, lijkt de Ferrari last te hebben van de wagen die getekend is voor de betere krachtbron, maar met de huidige aandrijving van relatief te veel neerwaartse druk zou genereren. Door het gebrek aan vermogen wordt dus het potentieel van hun auto niet volledig aangesproken, zegt ZiggoSport commentator Rick Winkelman. Die theorie klinkt niet onlogisch, het zou de enige situatie kunnen zijn die te bedenken is waarbij een team last kan hebben van teveel neerwaartse druk. Het team had in België ook het probleem met de banden, die kreeg het team maar niet op werk temperatuur. Het moet frusterend zijn voor de Italianen om te zien dat zij nog niet in staat bleken om het ware potentieel uit de auto te krijgen nadat zij hun motoren moesten aanpassen.

Op de vingers getikt

Volgens Christian Horner van Red Bull geeft de immense dip in de prestaties van de Italianen aan dat Ferrari vorig jaar races heeft gewonnen die eigenlijk naar Red Bull Racing hadden gegaan. Volgens hem heeft het team een geheime deal gesloten met de FIA nadat er eind vorig seizoen een groot onderzoek kwam naar de Ferrari krachtbron. In ruil voor openheid zou het Italiaanse team uit de wind worden gehouden en niet worden bestraft.

Geheime deal met de FIA

Horner spreekt van een geheime deal van Ferrari met de FIA. Het onderzoek werd niet gepubliceerd, maar na aanpassingen moest Ferrari hun motoren 'bevriezen' tot eind 2021. Die bevriezing hadden de teams sowieso al afgesproken in een poging om geld te besparen vanwege de corona-crisis. Ferrari is dus nu flink beperkt in de mogelijkheden om hun auto sneller door de bochten over de wereldwijde circuits te laten gaan. En die crisis gaat volgens het team zelf nog jaren duren.

Het zoet laat nog jaren op zich wachten

Carlos Sainz kon in zijn McLaren niet van start gaan vanwege een probleem aan zijn uitlaat. Hij kon toezien hoe zijn toekomstige team als dertiende en veertiende over de streep kwam in Spa-Francorchamps. Daar was het team maar liefst 1,3 seconde langzamer dan hun pace vorig jaar. Toen wist Charles Leclerc nog de Belgische Grand Prix en de Italiaanse Grand Prix te winnen. De bijzondere foto's van de Tifosi die hem toejuichen onder het podium op Monza zullen we voorlopig niet zien vanwege de Corona-pandemie en omdat Ferrari voorlopig nog wel bezig is om weer terug te komen aan de top. Op z'n vroegst kan Ferrari pas in 2022 weer een vuist vormen als het team goed van start gaat en de nieuwe regels goed weet te interpreteren.