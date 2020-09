Antonio Giovinazzi: "Niemand pakt mijn stoeltje bij Alfa Romeo af"

Antonio Giovinazzi heeft gewaarschuwd dat niemand zijn Alfa Romeo-stoel voor 2021 kan afpakken op basis van zijn huidige vorm. De Italiaanse coureur had in 2017 een korte voorproefje van de Formule 1 toen hij twee races reed voor Sauber, maar het was in 2019 toen hij zijn eerste fulltime Formule 1-stoel kreeg met hetzelfde team, op dat moment bekend als Alfa Romeo.

Zijn eerste jaar bij het team ging langzaam vooruit, maar hij vond vorm naarmate het jaar vorderde en Alfa behield hem voor het seizoen 2020. Dit jaar verliep niet soepel, vooral dankzij de Alfa Romeo C39, maar Giovinazzi heeft twee WK-punten gescoord terwijl zijn ervaren teamgenoot Kimi Raikkonen nog steeds op nul staat.

Talent en goede vorm

De carrière van Giovinazzi werd echter niet geholpen door een tweede grote crash in 2 jaar bij de Belgische Grand Prix. Giovinazzi maakte echter duidelijk dat hij de Formule 1 bereikte op basis van talent, niet vanwege sponsorgeld, en op basis van zijn huidige vorm kan niemand hem vervangen van Alfa Romeo.

Coureurs als Mick Schumacher, Robert Shwartzman en Nico Hulkenberg zijn allemaal in verband gebracht met een stoeltje bij het team voor 2021. Tijdens zijn thuisrace zei de Italiaan gisteren: "Ik denk ten eerste dat toen ik naar de Formule 1 kwam, geen grote namen achter me had of een grote sponsor achter me. Ik ben hier alleen vanwege resultaten en talent. Ik weet dat de Formule 1 cruciaal is, je moet elk raceweekend altijd in een goede conditie zijn en presteren."

"Ik weet ook dat je in de ene week vaak een slechte coureur kunt zijn en dat je de volgende week na een paar dagen een held kunt zijn. Van mijn kant weet ik dat als ik doorga zoals ik doe, om snel te zijn en te proberen punten te scoren voor het team, niemand plaats kan nemen voor volgend jaar. We zullen zien wat er gebeurt, maar ik ben er vrij zeker van wat ik moet doen: snel en consistent presteren."