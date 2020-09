Helmut Marko: "Veel te vroeg om Kvyat nu aan de kant te zetten"

Het is te vroeg om te speculeren over de toekomst van Daniil Kvyat in de Formule 1. De positie van de Rus komt langzaam onder druk te staan omdat hij niet presteert zoals Red Bull van hem verwacht, zo liet Helmut Marko eerder deze week weten in de media.

Op de vraag of de Rus zich zorgen moet maken over 2021, zegt Marko nu tegen motorsport-magazin.com: "We zijn nog niet eens halverwege het seizoen, dus het is te vroeg om te speculeren."

Maar toen hem werd gevraagd of de situatie afhangt van hoe de door Honda gesteunde Yuki Tsunoda verder gaat in de Formule 2, gaf de Oostenrijker toe: "Misschien."

Superlicentie Tsunoda

Voor een mogelijk debuut in 2021 zou de 20-jarige Japanse Tsunoda zich moeten kwalificeren voor een superlicentie. Marko: "Als hij als vierde eindigt in de F2, heeft hij dat automatisch. Als hij als vijfde eindigt, moeten we twee vrijdagsessies met hem doen."