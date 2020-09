Max Verstappen is realistisch: hoopt op zijn eerste podium op Monza

Max Verstappen hoopt dit weekend tijdens de Grand Prix van Italië op het snelle circuit van Monza het podium te kunnen bereiken.

Dat schrijft de website van de Nederlander. Max Verstappen vertelt: "Het is lastig in te schatten, omdat Monza normaal gesproken niet ons beste circuit is met alle lange rechte stukken. Maar vorig jaar waren we toch behoorlijk snel in de vrije trainingen, voordat we een penalty verkozen (voor een motorwissel, red.), dus laten we hopen dat het dit jaar weer hetzelfde zal zijn. Spa was mijn zesde podium op rij, dus hopelijk kunnen we deze reeks voortzetten en kunnen we snel strijden voor de eerste positie in plaats van de tweede en derde, maar dat is hier misschien niet het geval. Natuurlijk blijven we pushen en geven we niet op, maar we moeten realistisch zijn omdat Mercedes nog steeds de favoriet is"

Verstappen wil niet teveel kwijt over een eventueel voordeel door ban op de 'party-modus'

Dit weekend wordt het verbod op kwalificatiemodus van kracht, waarvan wordt gedacht dat het in het voordeel zou kunnen zijn van Red Bull Racing. Honda was minder ver in het ontwikkelen van een 'party-modus' voor de kwalificaties dan concurrenten als Mercedes en Renault. Verstappen: “Ik ga het niet teveel hebben over de kwalificatiemodus van de power unit, omdat we echt niet weten hoe dit ons en andere teams zal beïnvloeden. Ik hoop dat het alles een beetje dichter bij elkaar zal brengen, maar het heeft geen zin om te gissen.”

Hoe gevaarlijk is het gele gevaar?

Renault was snel op Spa-Francorchamps en geeft aan dat het verslaan van in ieder geval één Red Bull smaakte naar meer. Verstappen houdt het gele gevaar in de gaten. “Ik denk dat waar er veel lange rechte stukken zijn, Renault lijkt een redelijk goede balans op de auto te hebben. Ook hebben zij een goede afweging tussen topsnelheid en bochtenwerk, maar we zullen zien. Over het algemeen denk ik niet dat ze een grote bedreiging vormen. Misschien zullen ze op Monza weer dichtbij zitten, maar we zullen zien als we de baan op gaan.”

Home of the brave: snelheidstempel Monza is iets om naar uit te kijken

Langzame bochten, daar lijkt de Limburger het niet op te hebben. Dat gaf hij ook voorafgaand aan de vorige race in België aan. Max Verstappen heeft zin in Monza: “Monza is supersnel, waardoor het erg leuk is om hier te rijden, maar het kan ook een uitdaging voor ons zijn. Snelle bochten zijn altijd enerverend en vooral de laatste bocht, Parabolica, is gaaf. Monza is een enorm historisch circuit, waar ik altijd naar uitkijk. Helaas zijn er dit jaar geen fans, maar we zullen toch proberen er een spannende race van te maken!”

De Mercedessen lijken nog te snel te zijn en daarnaast is Monza traditiegetrouw niet de baan waar Red Bull het allerbeste zou moeten kunnen scoren. Tijdens de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix zegt Verstappen:

"Momenteel zijn wij domweg nog te traag (om Mercedes te kunnen verslaan, red.) Met de huidige vorm van Red Bull winnen wij alleen races met geluk."

Wij wensen Verstappen, net als alle andere coureurs, veel geluk toe voor dit weekend. Hieronder kunt u de persconferentie zien van Verstappen en Albon, voorafgaand aan de Italiaanse Grand Prix in Monza.