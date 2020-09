Honda: "We hoeven dit jaar geen gridstraffen te incasseren"

Technisch directeur Toyoharu Tanabe van Honda heeft onthuld dat de Japanse motorleverancier niet van plan is om in de loop van het seizoen een gridstraf te pakken, in de hoop de resterende tien races te rijden zonder dat er sancties worden opgelegd vanuit de reglementen.

Honda, dat momenteel aan Red Bull Racing en AlphaTauri levert, wil geen gridstraffen krijgen na het nemen van een aantal penalty's in de afgelopen jaren.

Tijdens de recente Belgische Grand Prix legde Tanabe uit dat hoewel het lijkt alsof Honda dichter bij een gridstraf is ten opzichte van andere teams, de motorleverancier eigenlijk op schema ligt met zijn plannen voor het seizoen. Tot dusver dit seizoen is Honda de enige motorleverancier die behalve Mercedes een Grand Prix heeft gewonnen, met de overwinning van Max Verstappen tijdens de 70th Anniversary Grand Prix op Silverstone.

Geen nieuwe motor

Tanabe legde uit: "We werken aan ons plan voor het gebruik van motoren volgens het huidige toegestane aantal motoren tijdens het seizoen. Het lijkt meer dan de andere fabrikanten, maar we zijn niet van plan een gridstraf te nemen vanwege de introductie van de nieuwe motor. Tot nu toe liggen we op schema."