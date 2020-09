Helmut Marko: "Het kampioenschap is voor Max Verstappen nog in leven"

Er zijn dit seizoen 7 races gereden en Lewis Hamilton staat bovenaan het kampioenschap. Hij won 5 races van de laatste 6 die er gereden waren en werd in die reeks alleen doorbroken door Max Verstappen tijdens de tweede Grand Prix op Silverstone. Teamgenoot Bottas won de eerste race in Oostenrijk, maar legt het nu alweer af tegen de Brit.

Red Bull-Honda had goede hoop om dit jaar mee te doen om de titelstrijd. Hoewel Max Verstappen tweede in het kampioenschap staat achter Lewis Hamilton lukt het Verstappen en Red Bull Honda nog niet om echt te vechten met Hamilton en Bottas.

Verbod Party Mode

De hoop ligt vooralsnog op korte termijn bij het verbod op de Party Mode. Die zou vanaf komend weekend niet meer gebruikt mogen worden, waardoor Red Bull Racing een stap verwacht te maken om dichterbij Mercedes te komen. Red Bull-teambaas Christian Horner: "Er zal een klein effect zijn. Eens kijken of het komend weekend of over een paar weken gebeurt, maar er moet een effect zijn. Ik hoop alleen dat het niet erger wordt."

Geef nooit op

Red Bull Racing is met Max Verstappen de enige coureur die Mercedes, en specifiek Lewis Hamilton, kan uitdagen. Red Bull geeft samen met Honda nog niet op. In Monza zal het een nieuwe voorvleugel op de RB16 van Verstappen en Albon monteren, Honda blijft werken aan de instellingen van de motor.

Helmut Marko ziet nog volop kansen om kampioen te worden. De 77-jarige Oostenrijker: "Het wereldkampioenschap is nog niet eens half voorbij. We moeten gewoon wat meer snelheid vinden om ze uit te dagen."

Daarnaast hebben Verstappen en Marko beide aangegeven dat een race missen door een coronabesmetting het hele kampioenschap om kan gooien.