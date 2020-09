Haas een optie voor F1-debuut Mick Schumacher

Mick Schumacher maakt mogelijk volgend jaar zijn debuut in de Formule 1. De huidig F2-coureur, die momenteel vierde staat in het kampioenschap, hoopt door te kunnen stromen naar de klasse waar zijn vader Michael alle records aan elkaar wist te rijgen. Alle ingrediënten daarvoor zijn aanwezig want naast zijn beroemde achternaam is hij ook lid van de Ferrari Driver Academy.

In eerste instantie wordt Schumacher in verband gebracht met Alfa Romeo maar nu zou ook Haas een optie zijn, zo zegt teambaas Gunther Steiner. In de afgelopen weken heeft het kleine Amerikaanse team het probleem met de coureurs buiten spel gezet, terwijl eigenaar Gene Haas besloot om de nieuwe Concorde-overeenkomst voor 2021-2025 te ondertekenen.

Nu die deal is gesloten, zijn de geruchten van de coureurs begonnen. Berichten uit de paddock van Spa suggereerden het afgelopen weekend dat Romain Grosjean, maar misschien zelfs Kevin Magnussen, uit hun stoel worden gehaald, terwijl Ferrari probeert plaatsen te vinden voor zijn junioren - Mick Schumacher, Robert Shwartzman en Callum Ilott.

Haas heeft in het verleden nee gezegd tegen Ferrari-coureurs, maar het trio dat voor 2021 wordt aangeboden, lijkt zeer getalenteerd. De Rus Shwartzman leidt momenteel bovendien het F2-kampioenschap, nadat hij vorig jaar het F3-kampioenschap wist te winnen met Prema.

Gratis motor voor Haas?

Haas-teambaas Steiner liet doorschemeren dat een korting op de technische deal van Haas met Ferrari een mogelijke optie is. Steiner zei tegen de Deense krant Ekstra Bladet: "Daar zou ik ja tegen zeggen. Zoals je zegt, ze hebben veel interessante talenten in de Formule 2, maar ik weet niets van gratis motoren. Misschien moet ik je sturen om erover te onderhandelen."

"Waar ik meer naar kijk is dat als we iets nieuws willen brengen, hun talentenpool op dit moment redelijk goed is. Er zijn er nog een paar, maar die zijn verbonden met andere motorfabrikanten, dus onze interesse is minder in die talenten."

"De fabrieksteams zullen hun goede teams behouden omdat ze erin hebben geïnvesteerd. Als we een rookie willen, is de beste optie om er een van de Ferrari-academie te nemen."