Norris kwam één ronde tekort om Albon te verslaan

Lando Norris kwam één ronde tekort, maar anders had hij als zesde gefinisht in Spa-Francorchams. Dat denkt de jonge Britse McLaren-coureur na het behalen van welkome punten voor zijn team: P7.

Norris wist zo de eer van McLaren hoog te houden na te zijn gestart vanaf P10 tijdens de Grand Prix van België. De puntenklassering zal een pleister op de wonde zijn voor McLaren: Carlos Sainz viel net voor de start van de race al uit. Daardoor had het beroemde Britse F1-team met Lando Norris slechts één ijzer in het spreekwoordelijke vuur tijdens de F1 Grand Prix van België in Spa-Francorchamps.

Carlos Sainz moest zijn auto stilzetten tijdens zijn ronde richting de startgrid. Waarom hij niet kon mee racen? Dat leest u dan weer hier.

Norris smeedt het ijzer als het heet is en scoort fijne punten

Norris weet het enige ijzer in het vuur te smeden wanneer het heet is. De punten die hij mee naar huis neemt na zijn zevende plaats, vormen voor McLaren wellicht de juiste pleister op de wond vanwege de DNF achter de naam van Carlos Sainz: Did Not Finish.

Renault: best of the rest

Hoewel Alexander Albon in de Red Bull Racing-bolide misschien nog wel ten prooi zou zijn gevallen aan Norris: de Renault's hadden van McLaren nog geen serieuze dreiging te duchten. Renault scoort achter Verstappen hoge ogen. Zeker op circuits waar veel vermogen vereist is lijkt Renault goede papieren om Best Of The Rest te zijn. Voor McLaren is Renault nog even een stapje te ver weg, zegt Norris.

Norris is onder de indruk van de snelheid van de Fransen

Norris: "Ik was onder de indruk van de snelheid van Renault, maar ik zie wel dat zij nog een maatje te groot voor ons zijn", legt de jonge Britse coureur in dienst van McLaren uit.

Hij legt uit hoe dat precies zit: "Zij waren echt snel op het rechte stuk. Bovendien hebben zij -zelfs als ze rijden met afstellingen voor minder neerwaartse druk- alsnog veel snelheid in de langzame bochten. Dat zijn dus best veel sterke punten waarmee zij straks in Monza ook wel weer sterk voor de dag zullen komen", zo voorspelt Norris.

Als als als, as is verbrande turf

Norris neemt nog even wat als-dan-scenario's door:

"Als ik nu beter weg was gekomen bij de start, of niet iets te wijd ging vlak voor de finish op water/olie van ik denk Carlos, dan had ik Alexander nog wel gepakt. Of als dus de race een ronde langer zou zijn gewest. "

Dat mocht echter niet zo zijn.

"Hij was nu net iets te ver weg, ik kwam een rondje tekort om Alex echt nog in te halen. Ik maakte ook een klein uitstapje door wijd te aan, ik denk op wat olie of water en wat achter gebleven groep van Calos. Ik was even van de baan, waardoor ik Albon niet meer kon aanvallen."