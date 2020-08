VT3: Hamilton snelste, nipt voor Ocon en Norris in Spa-Francorchamps

Lewis Hamilton klokte de snelste tijd tijdens de derde en laatste vrije training voorafgaand aan de kwalificatie van de Belgische Grand Prix op het majestueuze Spa-Francorchamps in de Ardennen. Daarmee troeft hij Ocon en Norris af. De Marges zijn klein, de chaos was aan het einde van de sessie groot.

Veel coureurs konden vanwege de file die zijzelf creeerden niet komen tot een snelle tijd en moesten hun poging staken.

Achter Hamilton, Ocon en Norris was de top tien als volgt: Albon, Bottas, Verstappen, Ricciardo, Stroll, Sainz en Perez.

Tijden zeggen weinig na veel afgebroken rondes

Het is moeilijk om iets op te maken uit de tijdentabel, gezien vele coureurs hun snelle ronde moesten staken in het laatste deel van de sessie.

Het geeft in ieder geval aan dat Ocon het handig heeft gespeeld door niet vast te komen in de 'files' vlak voor het einde van de sessie. Gisteren reed teamgenoot Ricciardo ook een tweede snelste tijd in VT2: Gaat Renault toeslaan tijdens de Grand Prix van België?

Verstappen was onderweg naar een snelle tijd maar ging te wijd in de tweede sector waardoor de tijd niet werd genoteerd: P6.

Wisselvallig weer heeft grote invloed

De coureurs verkennen de bijna geheel droge baan onder flinke bewolking en frisse temperaturen. Even kwamen er wat zeer lokale regenbuitjes uit de wolken, waardoor er hier een daar wat water opdroog gedurende de training. Terwijl het even kort regende, scheen even verderop de zon tussen het wolkendek door.

Haas probeert verloren tijd goed te maken

De beide Haas-coureurs gaan direct enthousiast als eersten de baan op zodra de sessie begint. Gisteren kwamen beide coureurs amper aan rijden toe, gezien van beide auto's de krachtbron vervangen diende te worden.

Lange tijd blijft het rustig op de baan, maar na zo'n twintig minuten komen ook Albon en Verstappen de baan op en wordt het drukker en drukker op het lange circuit door de glooiende Ardennen.

Vanwege een eerder korte regenbui komt iedereen laat naar buiten in de hoop zo laat mogelijk een tijd neer te zetten en zo de minste last te hebben van een eerdere regenbui. Gevolg: veel verkeer en coureurs die elkaar ophielden alvorens in te zetten op een snelle ronde.

Ferrari langzamer dan klanten-team

Terwijl de Ferrari's vandaag hoopten de schande van hun langzame tijden van gisteren te doen vergeten, lijkt er weinig verbetering. Leclerc kwam niet sneller dan met de zeventiende tijd over de streep. Vettel noteerde zelfs de langzaamste tijd: P20. Het team is langzamer dan hun klanten-team Haas. Het roept de vraag op wat er aan de hand is bij de Scuderia.

Vanmiddag om 15:00 uur begint de kwalificatie. Blijf tot die tijd lekker hangen in de chat en en blijf op de hoogte van het snelste nieuws via GPToday!