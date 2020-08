Lewis Hamilton: "Red Bull is op dit moment sneller dan Mercedes"

Lewis Hamilton stond vandaag tijdens de eerste en tweede vrije training niet bovenaan de tijdenlijst. Valtteri Bottas zette de snelste tijd neer tijdens de eerste training, Max Verstappen deed hetzelfde tijdens de tweede training. Het lijkt er vooralsnog op dat Mercedes de boel nog niet voor elkaar heeft.

Teambaas Toto Wolff gaf na de eerste training aan dat het allemaal nog beter moest en het aerodynamische pakket nog niet helemaal werkte. In de tweede training was het probleem duidelijk nog niet opgelost.

Veld dicht op elkaar

Na de vrijdag was de Britse coureur waakzaam maar zei ook doordat het veld zo dicht op elkaar zit het erg spannend is om te rijden op dit circuit: "Het veld zit echt heel dicht bij elkaar. Ik denk dat Red Bull iets sneller is dan wij op dit moment, maar zelfs Racing Point is even snel als ons en Daniel Ricciardo met de Renault zit ook dicht bovenop ons."

"Dat maakt het juist spannend. We hebben nog werk te doen, dat is duidelijk. We moeten de wagen nog beter afstellen maar het voelde zeker niet slecht aan", zo verklaarde de zesvoudig wereldkampioen tegen RaceFans.net.

Anticiperen

De verwachting was dat de coureurs dichter op elkaar zouden rijden naarmate het seizoen vorderde. Dat lijkt nu langzaamaan te gebeuren. Op een lang circuit als Spa-Francorchamps is dat echter uitzonderlijk te noemen. Hamilton: "Elke race is dat weer anders. Op sommige stukken zijn wij sneller, soms staan we er wat achter. We moeten anticiperen dit weekend."

"Vergeet niet dat dit pas het zevende weekend dit seizoen is en het veld zal nog dichter bij elkaar komen omdat deze wagens doorontwikkeld worden. Dat is hier in Spa heel duidelijk te zien."

"Het veld zit heel dicht op elkaar, vooral bovenop ons en we moeten zien te begrijpen waardoor. Hebben wij een stap terug gedaan of heeft de concurrentie juist een flinke stap weten te maken. Of is het misschien dit circuit met weinig downforce dat ervoor zorgt? Zeker is dat de race hier heel interessant zal worden."