Red Bull-teambaas denkt dat ban op 'party-modus' niet direct te merken zal zijn

Christian Horner vertelde tijdens de eerste vrije training in de uitzending van SkySports dat het effect van de afschaffing van de Party-Modus tijdens kwalificaties niet direct duidelijk zal zijn. "Daar valt pas na drie races echt iets over te zeggen."

Horner werd gevraagd in hoeverre de pikorde radicaal zal worden veranderd na de Grand Prix van Italië. Vanaf dan is het over en uit voor de motorconfiguraties tijdens de kwalificatie, die vooral Mercedes-aangedreven teams veel voordeel en vooral extra vermogen oplevert.

Horner zei: "We mogen dus vanaf volgend weekend onze motor niet meer opschroeven voor een bepaalde ronde. Dat betekent dat de instellingen tijdens de kwalificatie, ook gebruikt moeten worden tijdens de race. Het verschil in motorprestaties tijdens de kwalificatie en de race moet dus kleiner worden. Wij hopen dan ook dat de gaten in de kwalificatie worden gedicht, en dat we dus dichter bij Mercedes zitten, ook tijdens de race."

Daarom noemt Horner het 'interessant' te zien wat er in de rangorde qua rondetijden te merken zal zijn van deze plots ingevoerde ban. Op papier zou het Honda en Red Bull Racing dichter bij Mercedes moeten brengen, aangezien Mercedes hun 'party-modus' goed blijkt te hebben ontwikkeld. Tijdens kwalificaties kunnen zij op beslissende momemten de knop met vermogen omhoog schroeven waardoor het team vaak onverslaanbaar blijkt op zaterdag. Horner kijkt in zijn koffiedik en tempert al te hoge verwachtingen van het nieuwe verbod:

Horner: "Mercedes zal waarschijnlijk nog steeds de snelste zijn, maar in hoeverre zal dat gat kleiner worden valt denk ik pas te zeggen na een race of twee, drie."

Horner sluit af door te herhalen dat het interessant belooft te worden tijdens de kwalificaties, met ingang vanaf de kwalificatie van over een week op Monza.

"We zien gewoon wel dat in een snelle getimede ronde die party-modus enorm veel invloed kan hebben, dus het zal (wederom, red.) interessant worden om te kijken welke invloed we gaan merken.", sluit Horner af.