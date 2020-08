Esteban Ocon: "De Renault-motor levert goede prestaties"

Esteban Ocon zegt dat Renault tevreden is met de prestaties van zijn 2020-motor. Nadat hij eind 2018 de moeizame relatie van Red Bull met het Franse team had beëindigd, beweerde Helmut Marko dat hoewel Renault dit jaar een 'goede kwalificatiemodus' heeft, Honda nu sterker is in de race.

Sterk in de race

Renault-coureur Ocon zegt echter dat het team tevreden kan zijn met de prestaties van zijn 2020-motor. Tegenover de Spaanse krant AS zei de Fransman: "We hoeven ons niet te verstoppen of te schamen. Onze motor is behoorlijk sterk, vooral in de race. Onze topsnelheid is goed, wat een voordeel is en dat betekent dat de motor snel, goed en betrouwbaar is. Er zijn alleen maar goede dingen te benoemen."

Marko had beweerd dat Honda de beste motor in 2020 is achter Mercedes, gevolgd door Renault en Ferrari.

Ocon zei: "Ik weet niet wie er vooraan staat, wie de beste krachtbron heeft op dit moment, maar ik kan wel zeggen dat het één van de sterke punten van onze auto is."