"Romain Grosjean wordt vervangen door Nico Hülkenberg bij Haas"

Het Italiaanse Motorsport.com denkt dat Nico Hülkenberg Romain Grosjean gaat vervangen bij het team van Haas volgend seizoen. Men speculeert er op los, maar denkt dat de vriendelijke en snelle Duitser precies kan bieden waar het team baat bij heeft.

Zoals ook in de Netflix serie aan de hele wereld werd getoond, kreeg Gorsjean al meerdere keren het voordeel van de twijfel na verschillende flaters van de Fransman. Teambaas Guenter Steiner en teameigenaar Gene Haas zouden echter niet veel zin meer hebben om steeds maar weer vergeving te moeten schenken aan de Fransman.

De koek zou dus op zijn, de bodem van het potje excuses is in zicht. Volgens Motorsport zou Guenter Steiner niet langer bereid zijn om Grosjean de hand boven het hoofd te houden. Een nieuwe line-up met Magnussen en Hülkenberg zou precies zijn waar het team naar verlangt; degelijkheid en snelheid.

Steiner zou reikhalzend uitzien naar een nieuwe frisse line-up met Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg.

Iedereen weet dat Magnussen en Hülkenberg het regelmatig met elkaar aan de stok hebben op en naast de baan. Duitser en de Deen sturen elkaar geen kerstkaarten, bleek ook tijdens een interview. Na een aanvaring maakten de twee elkaar zelfs voor de draaiende camera's uit voor spreekwoordelijke rotte vis

Na zijn indrukwekkende invalbeurten in Silverstone, sprak de gehele F1-wereld vol lof over De Hulk. De aimabele coureur heeft een grote gun-factor en zou altijd zijn ondergewaardeerd. Ross Brawn liet zelfs weten dat hij vond dat Hülkenberg een plekje in de Formule 1 verdient. Steiner zou daar dus wel oren naar hebben. Wordt ongetwijfeld vervolgd.