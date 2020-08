Honda wil Yuki Tsunoda volgend jaar bij AlphaTauri zien racen

Honda geeft toe dat het graag zou zien dat de Japanse coureur Yuki Tsunoda zijn Formule 1-debuut maakt bij het team van AlphaTauri. Het bericht volgend op de opmerkingen van Helmut Marko, die vorige week aangaf dat Daniil Kvyat niet presteert zoals verwacht.

Het lijkt de perfecte opening te zijn voor de door Honda gesteunde Formule 2-coureur Tsunoda, die ook als eerste van het Red Bull Junior-programma kans maakt om over te stappen naar de F1.

Honda voert druk op

De baas van Honda's motorsportprogramma, Masashi Yamamoto, zei tegen as-web.jp: "Franz Tost zegt dat Yuki erg goed is, daarbij vindt Red Bull hem ook leuk. Tsunoda is pas 20 en ik denk dat een Japanse coureur die op deze leeftijd zijn snelheid laat zien erg indrukwekkend is."

Op de vraag of Tsunoda nu de voor de hand liggende keuze is uit het beroemde coureursprogramma van Red Bull, antwoordde Yamamoto: "Ik denk van wel. Liam Lawson presteert goed in de Formule 3, maar hij zal niet meteen een plaats in de Formule 1 krijgen. Ik kijk er echt naar uit om Tsunoda in de Formule 1 te zien."

Russen steunen Kvyat

Van zijn kant zei de bestaande Alpha Tauri-coureur Kvyat deze week dat hij 'relatief tevreden' is met zijn auto uit 2020, maar op zoek is naar een weekend waarin alles goed verloopt. Alexey Popov, de Russische F1-commentator, denkt dat het te vroeg is voor Tsunoda om gepromoveerd te worden. Popov: "Ja, hij heeft al een race gewonnen en staat consequent op het podium, maar ik denk dat het te vroeg zou zijn om hem in de AlphaTauri te plaatsen."

"Maar het is niet goed dat Marko zo over Dani begint te praten. Hij staat met 6-0 achter op Pierre Gasly in de kwalificatie, en heeft 2 punten gescoord vergeleken met Gasly's 14 punten, dus het is op dit moment niet erg gezond."