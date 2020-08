Marko: "Als Max Verstappen corona krijgt is het kampioenschap voorbij"

Een coronabesmetting is funest voor het kampioenschap in de Formule 1, en dan met name voor de topcoureurs. Het zou het kampioenschap op zijn kop gooien, zo zegt Red Bull-adviseur Helmut Marko. Hij vreest dat Lewis Hamilton sowieso wereldkampioen wordt als Max Verstappen besmet zou raken.

De Nederlander is daarom zelf verantwoordelijk, zo stelt Marko. De 77-jarige Oostenrijker: "Corona kan een heel wereldkampioenschap vernietigen. Perez verloor eigenlijk niets, maar als Verstappen het virus krijgt, is het wereldkampioenschap voorbij."

Red Bull beschermt Max niet

Marko zei echter dat Red Bull Max Verstappen niet overdreven zal beschermen tegen het virus buiten de bestaande maatregelen van het team.

"We doen een beroep op zijn eigen verantwoordelijkheid. Hij is op de hoogte van de situatie aangezien er in de buurt van hem al gevallen van corona zijn, dus hij heeft gemerkt hoe gemakkelijk deze mensen besmet raken."

De Nederlander staat op dit moment 37 punten achter op Lewis Hamilton in de strijd om het WK van 2020, met nog 11 races te gaan. Komend weekend is de Grand Prix van België de eerstvolgende race.