Imola wil fans op tribunes: "Meer dan 10.000 toeschouwers bij onze F1-race"

Een derde circuit op de kalender van 2020 zegt dat het wil dat toeschouwers dit jaar aanwezig kunnen zijn. Eerder meldden we al dat een aantal F1-teams nerveus zijn over de plannen van Sotsji en Portimao om later dit seizoen respectievelijk 30.000 en 50.000 toeschouwers hun races bij te wonen.

Meer dan 10.000 fans

Het circuit van Imola voegt zich nu toe om ook een race te willen waarbij toeschouwers op de tribunes zitten bij de terugkeer op het beroemde circuit. Uberto Selvatico Estense zegt als promotor in Autosprint: "We verwachten dat er een mogelijkheid komt waarbij we de race kunnen houden met publiek."

"De gouverneur van Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, heeft een voorziening uitgevaardigd waardoor Misano maximaal 10.000 toeschouwers kan ontvangen en we denken dat het mogelijk is om deze capaciteit eind oktober en begin november ook voor Imola te bevestigen. We werken eraan om in alle veiligheid iets meer te krijgen."

De race van Imola staat gepland voor 1 november en het wordt de eerste Grand Prix in San Marino sinds 2006.

"Door de jaren heen hadden we het gezonde verstand om de Grade 1-homologatie actief en geldig te houden voor de Formule 1, waarbij we de veiligheidsniveaus implementeerden die door Michael Masi zijn erkend", vervolgde hij. "Ik denk dat het van ons één van de circuits heeft gemaakt die tot de beste ter wereld wordt gerekend."

Bottas test op Imola

Afgelopen maandag was ook Valtteri Bottas te vinden op het circuit van Imola. De Mercedes-coureur reed rond in een straatauto van zijn werkgever, om zo het circuit wat te leren kennen.

De Fin zei hierover: "Ik heb hier nog nooit geracet, dus ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om de baan te leren kennen. Het is zo'n iconisch circuit met zoveel geschiedenis. Ik begrijp waarom de coureurs ervan houden."